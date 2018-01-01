"الأطباء العرب" يختتم مشروع "مقاومة الجوع وسوء التغذية"

أعلنت لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب اختتام مشروع "مقاومة الجوع وسوء التغذية" والذي استهدف توزيع سلات غذائية خلال شهر رمضان المبارك لصالح النازحين بالصومال ولاجئى بورما على حدود بنجلاديش ولاجئى اليمن بجيبوتى والنازحين بسوريا وفلسطين، بالإضافة إلى بعض محافظات مصر.



وذكر بيان صادر عن لجنة الإغاثة والطوارئ، اليوم، أن إجمالى عدد المستفيدين من مشروع "مقاومة الجوع وسوء التغذية" خلال شهر رمضان بلغ ما يقرب من 16 ألف شخص من النازحين واللاجئين، بالإضافة إلى بعض الأسر الفقيرة.



وقال الدكتور أسامة رسلان، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، إن مشروع "مقاومة الجوع وعلاج سوء التغذية" هو أحد مشروعات الإغاثة الموسمية التي تهدف إلى مقاومة الجوع وعلاج الأمراض الناجمة عن سوء التغذية، بجانب خدمات الدعم الصحى بالمناطق التى تعانى من أزمات عدم توفر الغذاء وتدنى الحالة الصحية بسبب الكوارث الطبيعية كالجفاف والأوبئة وغيرها.



كما تستعد لجنة الإغاثة والطوارئ لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، خلال النصف الثاني من شهر أغسطس المقبل بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.



يشار إلى أن مصطلح "سوء التغذية" يشير إلى الاستهلاك غير الكافى أو الزائد من المكونات الغذائية، والتى تسفر عن ظهور بعض من اضطرابات التغذية المختلفة، ويزيد سوء التغذية من حالات الوفاة والإصابة بالأمراض المعدية والخطيرة.

