إصابة 7 أشخاص إثر اصطدام سيارة برصيف فى الدقهلية

شهد طريق المنصورة- أجا بمحافظة الدقهلية حادث اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف، نتجت عنه إصابة 7 أشخاص.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود من مركز شرطة أجا بوقوع حادث تصادم، وإصابة 7 أشخاص.

على الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة أجا إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن سائق السيارة غفوت عيناه أثناء القيادة فاختلت عجلة القيادة واصطدم بالرصيف، وأصيب كل من: سندس شريف، ١٦ سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وياسمين مبروك، ٣٠ سنة، بجرح قطعي بالأنف ٢ سم، واشتباه كسر بالذراع اليمنى، وكارما محمد، ٥ سنوات، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وغزل شريف، ٩ سنوات بكسر بالذراع اليسرى وجرح بالجبهة ٥ سم، وريان شريف، ١٢ سنة، باشتباه كسر بالساق اليسرى، وشريف ماجد، ٥٠ سنة، باشتباه نزيف داخلي بالصدر، وريماس شريف، ٧ سنوات بكدمات متفرقة بالجسم، وتم الدفع بثلاث سيارات إسعاف، ونقل المصابين إلى مستشفى أجا.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.