الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 7 أشخاص إثر اصطدام سيارة برصيف فى الدقهلية

ارشيفية
ارشيفية

شهد طريق المنصورة- أجا بمحافظة الدقهلية حادث اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف، نتجت عنه إصابة 7 أشخاص.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود من مركز شرطة أجا بوقوع حادث تصادم، وإصابة 7 أشخاص.

على الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة أجا إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن سائق السيارة غفوت عيناه أثناء القيادة فاختلت عجلة القيادة واصطدم بالرصيف، وأصيب كل من: سندس شريف، ١٦ سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وياسمين مبروك، ٣٠ سنة، بجرح قطعي بالأنف ٢ سم، واشتباه كسر بالذراع اليمنى، وكارما محمد، ٥ سنوات، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وغزل شريف، ٩ سنوات بكسر بالذراع اليسرى وجرح بالجبهة ٥ سم، وريان شريف، ١٢ سنة، باشتباه كسر بالساق اليسرى، وشريف ماجد، ٥٠ سنة، باشتباه نزيف داخلي بالصدر، وريماس شريف، ٧ سنوات بكدمات متفرقة بالجسم، وتم الدفع بثلاث سيارات إسعاف، ونقل المصابين إلى مستشفى أجا.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

طريق المنصوره اجا المنصورة اجا محافظة الدقهلية الدقهلية

مواد متعلقة

حالات إغماء وتشنجات بين طلاب الثانوية العامة فى الدقهلية

القلق والتوتر يسود محيط لجان الدقهلية.. وأولياء الأمور: الثانوية بعبع البيوت

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالدقهلية

تكثيف أعمال الرش لمواجهة انتشار الحشرات بحدائق ومتنزهات الدقهلية

بعد أنباء غرقه.. مدير ضريح الشعراوى: محطة المياه توقفت قبل أيام وأغرقت المقابر

رئيس مركز ومدينة ميت غمر يكشف سبب غرق ضريح الشيخ الشعراوى

"صحة الدقهلية": فحص 205 منشآت خلال عيد الأضحى وإعدام طن أغذية فاسدة

محافظ الدقهلية يوجّه بسرعة حل مشكلة الصرف بميت غمر نتيجة هبوط أرضى

الأكثر قراءة

رابط وخطوات التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2024.. جهز نفسك

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

عاجل| انقطاع الكهرباء في مطار مانشستر بالمملكة المتحدة

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

إصابة 7 أشخاص إثر اصطدام سيارة برصيف فى الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حرب لبنان مع غزة.. مفتوحة على كل الخيارات

د. منى حلمى

الموسيقى وذكر الله!

ماجد حبته

غزة أخرى.. فى لبنان!

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح المدرعات جنوب قطاع غزة

أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية حول تطورات الأوضاع على الحدود اللبنانية

الاحتلال يدمر مربعًا سكنيًا فى مخيم الشاطئ بغزة.. واستشهاد أكثر من 42 فلسطينيًا (فيديو)