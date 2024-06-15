جمصة ترفع حالة الطوارئ استعداداً لاستقبال عيد الأضحى

رفعت مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية حالة الطوارئ استعداداً لاستقبال المواطنين في عيد الأضحى المبارك.

وأعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الانتهاء من الاستعدادات الخاصة برفع كفاءة المصيف لاستقبال المواطنين في عيد الأضحى، حيث تم وضع 80 برج إنقاذ على طول الشاطئ وتجهيز 80 بحار إنقاذ على الأبراج و20 آخرين للإشراف.

وأكد مختار تكثيف أعمال النظافة على طول الشاطئ وفتح دورات المياه يومياً من السابعة صباحاً حتى السابعة مساءً، بالإضافة إلى المرور على جميع وسائل الترفيه في المدينة والعمل على حسن استقبال المواطنين والالتزام بالصحة والسلامة المهنية.

وأضاف محافظ الدقهلية أن تم زيادة ورديات العمل إلى 3 ورديات يومياً، وتكثيف حملات رفع كفاءة الشوارع والميادين والحدائق العامة، وتسوية الرمال وإنشاء ممرات لإظهار الكورنيش في أبهى صورة.

كما تم تجهيز المساجد الكبرى لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك والتنبيه على عدم الذبح في أماكن غير مخصصة لذلك، والتوجه إلى المجازر.

محافظ الدقهلية: ضبط ٥٢٠ مخالفة تموينية في ١٤ مركز



أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد، خاصة في الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرًا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار، خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.

وفي هذا الصدد، قال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات، من خلال قطاع التموين وبمشاركة جهاز حماية المستهلك أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن وبمشاركة مديرية الطب البيطري بإشراف الدكتور السيد حسانين مدير مديرية الطب البيطري، والعميد خالد دويدار رئيس مباحث التموين، أسفرت عن تحرير 520 محضرًا بالمخالفات بنطاق 14 مركزًا ومدينة، شملت مراكز ومدن المنصورة ونبروه وميت غمر ودكرنس وبلقاس وأجا ومنية النصر وطلخا والجمالية وشربين والمنزلة والسنبلاوين والمطرية والكردي. وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شؤونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات التجارية المتنوعة، ومحلات الجزارة، وكذلك تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية بالمراكز.