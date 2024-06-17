عيد كله فرحة.. استمرار احتفالات المواطنين: رحلات نيلية وتنزُّه فى الحدائق العامة.. وبرامج ترفيهية للأطفال

شهدت محافظات الجمهورية أجواء احتفالية فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، حيث أقبل المواطنون على الحدائق والمتنزهات، فضلًا عن مناطق كورنيش النيل والأماكن والمقاصد السياحية والترفيهية والملاهى.

ونظمت مراكز الشباب فى المحافظات احتفالات وبرامج للمواطنين، فضلًا عن مسابقات للأطفال، إلى جانب توزيع هدايا عليهم فى إطار من التشجيع والترفيه، كما جهزت حمامات السباحة وغيرها من الوسائل للترفيه عن المواطنين فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.

واستقبلت الشواطئ وضفاف النيل ملايين المصريين الذين هربوا من الأجواء الحارة، كما كثف التحالف الوطنى للعمل الأهلى من مساعداته للأولى بالرعاية، إذ وزّع اللحوم على الأسر، والملابس الجديدة على الأطفال.

فى السطور التالية تستعرض «الدستور» أبرز مظاهر احتفالات المواطنين بالعيد فى المحافظات المختلفة.

بنى سويف.. الأهالى يستمتعون بالملاهى والمساحات الخضراء فى الممشى السياحى

واصل أهالى بنى سويف الاحتفال بعيد الأضحى المبارك داخل الممشى السياحى، الذى يعد مقصدًا لأهالى المحافظة والمحافظات المجاورة لقضاء إجازة العيد.

وحرص المواطنون، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة، على الخروج والاستمتاع بأجواء العيد داخل الممشى، الذى يعد من أجمل الأماكن الترفيهية المجانية داخل المحافظة، كما أنه يتميز بالمساحات الخضراء الممتدة على طول ضفاف نهر النيل.

وحرص الأهالى على التقاط الصور التذكارية فى الممشى الذى تم تصميمه على غرار ممشى «أهل مصر»، إضافة إلى وجود منطقة ملاهى للأطفال ومدرجات للجمهور، وإنشاء عدد من البوابات لتسهيل دخول وخروج المواطنين، إلى جانب تقديم خدمات متميزة لذوى الهمم.

وواصلت مؤسسة «أبوهشيمة الخير»، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، لليوم الثانى على التوالى، ذبح الأضاحى وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بجميع أنحاء مراكز وقرى المحافظة وإدخال السرور والبهجة على قلوب الجميع.

وتوجه متطوعو المؤسسة إلى منازل الأسر الأولى بالرعاية، لتسليمهم اللحوم وتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الأضحى.

الدقهلية.. مئات الآلاف يتجهون إلى الشواطئ

توافد الكثير من مواطنى الدقهلية على الحدائق والمتنزهات خلال اليوم الثانى من أيام عيد الأضحى المبارك، حيث استقبلت حديقة شجرة الدر بمدينة المنصورة ما يقرب من ١٥٠ ألف زائر خلال أول يومين، حيث تعد الحديقة الأكبر بالمحافظة وتقع على مساحة ٦ أفدنة.

وامتلأت الساحات والمتنزهات العامة بالجزر الوسطى بشارع الجيش بالمواطنين تعبيرًا عن فرحتهم بالعيد، وسلم التحالف الوطنى بالمحافظة ٨٥٠ ألف جنيه بدل ملابس العيد لجميع الأبناء بدور الرعاية بمن فيهم الأقباط، وسلمت جمعية بصمة خير بنبروه الأطفال ملابس جديدة ووزعت عليهم العيديات.

وأعلنت مدينة جمصة عن استقبال ما يزيد على مليون ونصف المليون زائر لقضاء إجازة العيد، مؤكدة عدم تسجيل أى حالات غرق.

الغربية.. صور تذكارية للأطفال على الخيول.. وانتشار «الباتيناج» فى شوارع طنطا

أقبل المواطنون مصطحبين أطفالهم على أماكن الألعاب الترفيهية داخل المتنزهات والأندية ومراكز الشباب فى الغربية.

وانتشرت الخيول والدراجات النارية المعروضة للتأجير فى الشوارع، وحرص الأطفال على التقاط صور تذكارية خلال ركوبها.

وحرصت بعض الأسر والعائلات على الخروج مبكرًا هربًا من حرارة الجو، حيث فتحت الحدائق والمتنزهات والأندية ومراكز الشباب أبوابها أمام الزوار منذ الصباح الباكر، وتوافدت الأسر والرحلات على الحدائق المجانية وذات الأسعار المنخفضة، وشنت أجهزة المحافظة حملات نظافة مكبرة ورفع المخلفات على الحدائق والمتنزهات، وتمت صيانتها وتقليم الأشجار بها.

واستخدم المواطنون المعدية فى زفتى وكذلك المراكب الصغيرة بكفرالزيات للتنزه وسط المياه للتغلب على درجة الحرارة المرتفعة، كما ذهب المواطنون فى مدينة طنطا إلى حديقة الطفل المجانية.

كما لجأ عدد من المواطنين إلى الجلوس بمنطقة استاد طنطا، حيث تنتشر الكافيهات والمطاعم، ومارس الأطفال والشباب رياضة «الباتيناج» التى أصبحت علامة مميزة فى تلك المنطقة.

كما هرب المواطنون من حرارة الجو بالتنزه فى منطقة كورنيش ترعة القاصد، مصطحبين معهم الطعام والشراب.

كفرالشيخ.. 100 منقذ لحماية المصطافين فى بلطيم

توافد الآلاف من أهالى محافظة كفرالشيخ أمس، الإثنين، على الحدائق والمتنزهات العامة فى مختلف أنحاء المحافظة، وسط متابعة لحظية من غرفة العمليات المركزية التى شكلتها المحافظة لمتابعة الوضع أولًا بأول.

وشهدت حديقة صنعاء وحديقة الحيوان الملحقة بها، بمدينة كفرالشيخ، زحامًا شديدًا فى ثانى أيام العيد، وإقبالًا من الأسر لقضاء أوقات جميلة وسط فرحة الجميع من الأطفال والشباب والفتيات والكبار، ونفذت إدارة الحديقة العديد من البرامج الترفيهية والمسابقات الاجتماعية والفنية والرياضية بين رواد الحديقة.

وسجل مصيف بلطيم فى ثانى أيام العيد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، هربًا من ارتفاع درجات الحرارة فى أول أيام العيد، وسط انتشار ١٠٠ فرد إنقاذ على طول شواطئ المصيف.

أسوان.. توافد ليلى على الكورنيش بعد انكسار الحرارة

شهد كورنيش النيل فى مدينة أسوان، الذى يعد من أبرز أماكن الترفيه للأطفال، إقبالًا ضعيفًا نظرًا لارتفاع درجة حرارة الطقس خلال فترة النهار، لكن مع انخفاض درجة الحرارة مساء، نزل المواطنون إلى الشوارع والمتنزهات للاحتفال والترفيه عن أطفالهم.

كما شهدت الحدائق العامة إقبالًا ضعيفًا من الأهالى نهارًا، حيث دفع ارتفاع درجة حرارة الطقس الأهالى للبقاء فى منازلهم، ولكن مع تحسن الأجواء فى الفترة المسائية تزايدت أعداد المحتفلين على كورنيش النيل والأماكن المختلفة.

الإسكندرية.. ٤ آلاف زائر لحديقة الحيوان وزيادة رحلات «اليوم الواحد»

واصل أهالى الإسكندرية الاحتفال بالعيد وأقبل المواطنون على الشواطئ والمتنزهات والحدائق، لقضاء إجازة العيد والمصيف بعروس المتوسط.

واستقبلت شواطئ الإسكندرية، فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، المصطافين ورحلات اليوم الواحد للاستمتاع بالبحر، حيث حققت نسب إشغال كبيرة، وذلك رغم رفع الرايات الصفراء والحمراء على الشواطئ مع اعتدال حالة الطقس.

وقالت الدكتورة أمينة فتحى، مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية، إن عدد الزائرين فى ثانى أيام العيد تزايد عن أول يوم، حيث حقق ما يقرب من ٤٠٠٠ زائر، ومن المتوقع زيادة الأعداد خلال باقى أيام العيد.

وأشارت إلى أن الحديقة اتخذت كل الاحتياطات اللازمة بسبب ارتفاع درجات الحرارة حفاظًا على صحة الحيوانات والطيور والزواحف، وذلك بتوفير الفاكهة المثلجة وقوالب الثلج وأدشاش المياه للدببة بجميع أنواعها ورش الحيوانات بالمياه بصفة مستمرة، تجنبًا للاحتباس الحرارى، مع إعطاء الحيوانات الفيتامينات اللازمة لرفع المناعة ومقاومة الحرارة ورش الحديقة والطرقات للتخلص من الذباب والناموس حفاظا على صحة الحيوانات.

كما استقبلت كل من حدائق المنتزه وأنطونيادس، الزائرين، للاستمتاع بالمساحات الخضراء الشاسعة مع الأسر والأصدقاء، فضلًا عن زيارة قلعة قايتباى الأثرية والمنطقة المحيطة بالقلعة واستقلال القوارب الصغيرة لقضاء فسحة فى البحر.

أسيوط.. إقبال على حمامات السباحة فى مراكز الشباب

أقبل المحتفلون على المتنزهات العامة والحدائق بمحافظة أسيوط فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، وفتحت مراكز الشباب والرياضة بالمحافظة أبوابها أمام المحتفلين مع تنفيذ برامج ترفيهية متنوعة.

وتوافد الآلاف من المواطنين على أماكن المتنزهات العامة، خاصة حديقة الفردوس ومرسى أسيوط السياحى، وممشى أهل مصر بمدينة أسيوط الجديدة. فى نفس الوقت، فتحت مراكز الشباب والرياضة بالمحافظة أبوابها أمام المحتفلين، لقضاء إجازة العيد ضمن مبادرة «العيد أحلى» بمراكز الشباب وتقديم الحفلات الترفيهية ومسرح العرائس والتلوين، إضافة إلى الاستمتاع بحمامات السباحة وملاعب كرة القدم. وقال أحمد السويفى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، إن مراكز الشباب والرياضة بالمحافظة شهدت إقبالًا كثيفًا من الأسر على حمامات السباحة والملاهى، كما تم تنظيم كرنفالات واحتفالات وتقديم الهدايا والمسابقات.

بورسعيد.. نسبة الإشغال بالفنادق والقرى السياحية ١٠٠%

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن الشبكة الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية فى الأحياء ومدينة بورفؤاد ومديريات الخدمات- لم تتلقَ أى إخطارات أو شكاوى خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار ٢٤ ساعة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين خلال عطلة العيد مع الجاهزية التامة لكل الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع أى بلاغات أو شكاوى ترد من المواطنين خلال عيد الأضحى.

وأشار المحافظ إلى أن الشواطئ والمتنزهات والحدائق والقرى السياحية والأسواق تستقبل المواطنين والزائرين من المحافظات الأخرى، لافتًا إلى أن نسبة الإشغال بالفنادق والقرى السياحية بلغت ١٠٠٪.

البحيرة.. فقرات استعراضية.. وتوزيع هدايا على الصغار

شهدت حديقة الجمهورية العامة بدمنهور بمحافظة البحيرة، خلال ثانى أيام العيد، إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين توافدوا عليها للاحتفال بالعيد، وسط فرحة عارمة وخاصة من الأطفال والشباب والأسر.

وتعد حديقة الجمهورية قبلة الأسر فى العيد والإجازات، نظرًا لاحتوائها على العديد من الملاهى ووسائل الترفيه، وتضم الحديقة العديد من الحيوانات الأليفة التى يحرص المواطنون على زيارتها والتقاط الصور التذكارية معها، فضلًا عن الاستمتاع بحمامات السباحة.

وتستقبل مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة المواطنين بمراكز شباب العزيمة وأبوبكر الصديق، بمركز بدر، بحضور ٢٠٠ متردد ومستفيد، فى إطار مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» بالقرى والمدن.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الأنشطة والبرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى المحافظة، خاصة خلال إجازة العيد واستقبال رواد مراكز الشباب بالمجان، وتنظيم الاحتفالات وتقديم البرامج الترويحية، لتشمل فقرات فنية واستعراضية وتوزيع هدايا على الأطفال فى أول أيام العيد.

سوهاج.. بهجة فى المتنزهات وكورنيش النيل

حالة من البهجة والسرور انتشرت فى أرجاء محافظة سوهاج فى ثانى أيام العيد، وازدحمت المتنزهات النيلية التى تخفف قليلًا من درجة حرارة الجو المرتفعة خلال الموجة الحارة التى تشهدها محافظات الصعيد.

وما زال ذبح الأضاحى مستمرًا فى المجازر لليوم الثانى، فيما شهد كورنيش النيل زحامًا شديدًا من جانب الأهالى وأيضًا الكافيهات والأماكن العامة، وارتدى الأطفال الملابس الجديدة وانتشرت الألعاب على طول الكورنيش.

واستقبل اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، لليوم الثانى على التوالى عددًا من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وممثلى الأحزاب السياسية والحركات الشبابية وذوى الإعاقة، والشخصيات العامة، وأهالى سوهاج فى جو يسوده الحب والمودة وبهجة العيد.