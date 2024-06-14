رئيس جامعة المنصورة: لدينا أول مركز لزراعة الكبد بالشرق الأوسط (حوار)

أكد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، أن التحول الرقمي بالجامعات أصبح ضرورة حتمية ولا بديل عنه لتنفيذ الاستراتيجية التي تقود إلى الجمهورية الجديدة، والتحول نحو جامعات الجيل الرابع؛ لمواكبة التوجهات العالمية.

وأضاف خلال حواره مع “الدستور” أنه تم اعتماد جامعة المنصورة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد كأول جامعة مصرية حكومية معتمدة في مصر.

وإلى نص الحوار:

حدثنا أكثر عن مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بالجامعة؟

مركز تقنية الاتصالات والمعلومات في جامعة المنصورة قام بتطوير أكثر من 35 نظامًا إلكترونيًا للمعلومات الإدارية على مدار أكثر من 24 عامًا، مما جعله حجر الزاوية في التحول الرقمي. وقد تحول إلى شركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات في الجامعات المصرية. تقدم الشركة خدماتها المختلفة لعدد كبير من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، بالإضافة إلى الجامعات خارج مصر.

هل تم الانتهاء من مشروع مبنى زراعة الكبد كأول مبنى متخصص لزراعة الأعضاء بالشرق الأوسط؟

تستعد جامعة المنصورة لافتتاح مبنى زراعة الكبد الجديد أوشك على الانتهاء وسيتم تشغيله التجريبي في القريب العاجل، ويعد أول مبنى متخصص في الشرق الأوسط، وحصل على دعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أولى اهتماما كبيرا بدعم المشروع وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه، ووصلت تكلفتها إلى مليار جنيه، فضلا عن توافر الأجهزة الطبية اللازمة لتشغيل المبنى.

وتميز المراكز الطبية داخل جامعة المنصورة يأتي نتيجة الجهود المستمرة من قبل أساتذة الطب ومعاونيهم ليجنوا ثمار جهدهم، بأن احتل مشروع زراعة الكبد ترتيبا متقدما على مستوى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، وأصبح المركز من بين أهم 4 مراكز عالمية في مجال نقل وزراعة الكبد، بعد أن تجاوزت تلك العمليات 1150 عملية بنسب نجاح تخطت 90%، ومن المتوقع ان ينفرد بصدارة تلك المراكز بعد افتتاح مبنى زراعة الكبد الجديد، وسيقضى على قوائم الانتظار.

فإدارة الجامعة حريصة على دعم المنظومة الطبية لضمان استمرار تميزها الطبي والحفاظ على سمعة المحافظة ومدينة المنصورة عاصمة الطب في مصر.

المبنى الجديد الخاص بزراعة الكبد بمركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، على مساحة 700 متر مربع ويتكون من 9 أدوار من تبرعات المجتمع المدني، تضم غرف عمليات وعيادات خارجية وعناية مركزة وإفاقة وإقامة المرضى ووحدات مناظير وأبحاث ومعامل، ويهدف لإجراء 6 عمليات أسبوعيا بدلًا من عمليتين حاليا، والحد من قوائم الانتظار وإنقاذ حياة المرضى وانجاز أكثر من 200 حالة سنويًا، بالإضافة إلى إنشاء قسم خاص بزراعة الكبد للأطفال، ويساعد على إنقاذ حياة الأطفال وزيادة أعداد الجراحات الخاصة بالأطفال.

تفاصيل مشروع مبنى مستشفى الطوارئ الجديد؟

نظرا لتزايد أعداد المترددين على مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة فقد تبنت الجامعة انشاء مبنى الخدمات العلاجية المطور لمستشفى الطوارئ" بجامعة المنصورة سيتم انشائه بالتعاون مع وزارة الصحة،

لدعم المنظومة الطبية بمستشفيات الجامعة ؛ لخدمة المرضى من مختلف محافظات الدلتا، ومن المخطط أن يضيف مبنى الخدمات العلاجية المطور لمستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة بعد تنفيذه قدرة استيعابية أكبر للمرضى، والتي من شأنها أن تكون إضافة كبيرة للمنظومة الطبية بالجامعة؛ وذلك من أجل خدمة القطاع الطبي والصحي بالمحافظة، ومنطقة الدلتا؛ وذلك لتخفيف الضغط عن مستشفى الطوارئ القديم، الذي يقدم خدمات الرعاية الطبية العاجلة والإسعافات الأولية والطوارئ لمواطني ومصابي الحوادث بمحافظة الدقهلية ومحافظات الدلتا، وذلك بعد تزايد الضغط الكبير على مستشفى الطوارئ القديم وتخطي حالات المترددين عليها نحو أكثر من 200 ألف مريض سنويا.

المبنى الجديد، سيتم إنشائه على مساحة 1400 متر مربع يتكون من دور أرضي وتسعة أدوار علوية متكررة، بقدرة استيعابية 230 سرير ليصبح إجمالي عدد الأسرة لمستشفى الطوارئ 460 سرير، ويحتوي المبنى على دور كامل لاستقبال الطوارئ ودورين لوزارة الصحة وأدوار للعمليات والعناية المركزة والمعامل والإقامة الداخلية والخدمات المساعدة.

أناشد كل المؤسسات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني، والأفراد القادرين للمساهمة في تنفيذ وتجهيز مبنى الخدمات العلاجية المطور لمستشفى الطوارئ لسرعة الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن؛ للمساهمة في علاج الآلاف من مرضى الحوادث والحالات الحرجة والطوارئ.



هل تم القضاء على قوائم الانتظار وتفعيل العيادات المسائية؟

تم القضاء نهائيا على قوائم الانتظار في خطة قطاع المستشفيات، حيث أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أية أعباء مادية. المبادرة تهدف إلى تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.

كما تم التنسيق مع المستشفيات الجامعية والتخصصات المختلفة المشاركة في المنظومة تحت إشراف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية. هذه التخصصات تشمل جراحات القلب، والعظام، والرمد، والأورام، والقساطر المخية، وقسطرة القلب، والمخ والأعصاب، وزراعة الكلى، وزراعة الكبد، وجراحة الأوعية الدموية، وزراعة القوقعة، وزراعة الكلى، وجراحة أورام الكلى والمثانة، وجراحة القلب والصدر "أطفال". تم توزيع المرضى مركزيًا على المستشفيات لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة. حتى شهر يونيو 2024 تم إجراء 10 آلاف حالة.

يتم استقبال المريض بالعيادات الخارجية لكل مستشفى/ مركز وتوقيع الكشف الطبي عليه وعمل تقرير طبي لاستخراج قرار نفقة الدولة أو قرار التأمين الصحي.

وتتم المتابعة اليومية مع الغرفة المركزية والمتابعة الدورية مع رؤساء الأقسام ومديري المستشفيات في حالة وجود أية معوقات من عدم توافر المستلزمات أو تعطل الأجهزة الطبية للوقوف على حلها. كما يتم التواصل مع منسقي المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية لضمان القدرة الاستيعابية القصوى.

وسيبدأ المستشفيات والمراكز الطبية بالجامعة في فتح عياداتها الخارجية لفترة مسائية.

يأتي لاستثمار إمكانات وموارد المستشفيات الجامعية، موضحا أن المشروع يأتي في ظل توجهات الدولة بتطوير الخدمات الطبية والتيسير على المرضى والقضاء على قوائم الانتظار والتحول الرقمي الكامل للخدمات الطبية بالمستشفيات والمراكز الطبية.

ما جهود جامعة المنصورة للاهتمام بالطلاب الوافدين؟

الطلاب الوافدين هم القوى الناعمة التي يمكن الاعتماد عليها في عملية النهضة، حيث يتم دمج ثقافاتهم وتبادل خبراتهم وتشكيل شراكات بحثية ودعم القومية العربية للطلاب المصريين. كما أن الطلاب الوافدين يشكلون مصدرًا للدخل القومي من خلال العمل بالعملة الدولارية، مما يساهم في حل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الدولة. ويتم أيضًا المساهمة في تطوير التعليم المصري وفقًا لرؤية مصر 2030، وتصدير صورة إيجابية للجامعة المصرية والفكر المصري في دول الوطن العربي والدول الإقليمية.

ويتم تحقيق ذلك من خلال شراكة مع خريجي الجامعة الذين يشغلون مناصب في دول أخرى على كافة الأصعدة الاقتصادية والتعليمية. كما يتم تبادل الثقافات والاندماج بين أبناء مصر وأبناء الدول الأخرى. وتتوافق استقبال الطلاب الوافدين مع توجه الدولة المصرية في دعم أشقائها العرب وأصدقائها من خلال تصدير الدعم المعنوي والمادي للدول التي تعاني من ظروف الحروب والصراعات الداخلية.

وتحرص إدارة الطلاب الوافدين على المشاركة في عمليات التسجيل ومتابعة الحالة الدراسية، بالإضافة إلى توفير المعامل والمواد اللازمة للكليات العملية. كما يتم عقد يوم تعريفي بالبرامج والخدمات التي تقدمها الجامعة للطلاب والسفارات والملحقيات الثقافية في بداية العام الدراسي.



ما خطط تطوير واستكمال جامعة المنصورة الاهلية؟

تم الانتهاء من نسبة كبيرة من بناء المباني والمعامل والورش، ويتم حالياً استكمال تجهيزات المعامل والمباني الخاصة بالتخصصات الجديدة التي سيتم بدء الدراسة بها في العام الدراسي القادم، بهدف تلبية احتياجات سوق العمل. تم إعداد البرامج الدراسية لجامعة المنصورة الأهلية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد الخريجين المتميزين.

سيتم بدء الدراسة في بعض الكليات والبرامج للعام الجامعي 2024/2025، وهي كلية العلاج الطبيعي، برنامج فارم دي نانو بكلية الصيدلة، وبرنامج الطاقة المتجددة والمستدامة بكلية الهندسة، برنامج التمريض التخصصي بكلية التمريض، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.