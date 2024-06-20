الخميس 20 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منتخب مصر يتقدم للمركز الـ36 عالميًا والثالث إفريقيًا فى تصنيف "فيفا"

منتخب مصر
منتخب مصر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن التصنيف العالمي الشهري للمنتخبات، والذي شهد عدة تغييرات على مستوى الترتيب.

منتخب مصر يتقدم للمركز الـ36 عالميًا

وشهد التصنيف العالمي للمنتخبات، تقدم منتخب مصر الأول لكرة القدم مركزًا واحدًا، ليحتل المركز الـ36 عالميًا بدلًا من المركز 37.

يأتي ذلك بعدما حقق منتخب مصر، بقيادة المدرب حسام حسن، فوزًا ثمينًا على بوركينا فاسو بنتيجة 2-1، قبل أن يقع في فخ التعادل الإيجابي مع غينيا بيساو بهدف لكليهما، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

منتخب مصر يتقدم للمركز الثالث إفريقيًا

وعلى مستوى قارة إفريقيا، تقدم منتخب مصر أيضًا، ليحتل المركز الثالث إفريقيًا، خلف منتخبات المغرب والسنغال على الترتيب.

وجاء ترتيب منتخبات قارة إفريقيا كالآتي:

1- منتخب المغرب (12 عالميًا).

2- منتخب السنغال (18 عالميًا).

3- منتخب مصر (36 عالميًا).

4- منتخب كوت ديفوار (37 عالميًا).

5- منتخب نيجيريا (38 عالميًا).

6- منتخب تونس (41 عالميًا).

7- منتخب الجزائر (44 عالميًا).

8- منتخب الكاميرون (49 عالميًا).

9- منتخب مالي (50 عالميًا).

10- منتخب جنوب إفريقيا.

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منتخب الأرجنتين يحافظ على الصدارة

وعلى صعيد المنتخبات عالميًا، فإنه شهد بعض التغييرات الطفيفة، حيث يواصل منتخب الأرجنتين تصدره للترتيب العالمي، متفوقًا على منتخب فرنسا صاحب المركز الثاني في التصنيف.

كذلك حافظ منتخب بلجيكا على مركزه الثالث، متفوقًا على منتخب البرازيل صاحب المركز الرابع، بينما تراجع منتخب إنجلترا إلى المركز الخامس.

في حين يواصل منتخب البرتغال احتلال المركز السادس، متفوقًا على هولندا في المركز السابع، ثم إسبانيا وكرواتيا وإيطاليا في باقي المراكز العشرة في التصنيف العالمي للمنتخبات.

ترتيب أفضل 10 منتخبات عالميًا في تصنيف فيفا

1- منتخب الأرجنتين

2- منتخب فرنسا

3- منتخب بلجيكا

4- منتخب البرازيل

5- منتخب إنجلترا

6- منتخب البرتغال

7- منتخب هولندا

8- منتخب إسبانيا

9- منتخب كرواتيا

10- منتخب إيطاليا.

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