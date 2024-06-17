اعرف موعد مباراة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يبحث عشاق منتخب مصر عن موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد تعادل الفراعنة مع غينيا بيساو في المواجهة الأخيرة للفريق في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026 والتي من المنتظر أن تقام في العام المقبل 2025 قبل عام من المونديال.

وكان المنتخب المصري واصل سلسلة اللاهزيمة في تصفيات المونديال بعد الفوز على بوركينا فاسو والتعادل مع غينيا بيساو في الجولة الثالثة والرابعة.

واستضاف ملعب "24 سبتمبر" مباراة غينيا بيساو أمام منتخب مصر في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

وتقدم ماما باليدي لصالح غينيا بيساو في الدقيقة 41 بتصويبة قوية سكنت شباك الحارس محمد الشناوي.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل هدف التعادل لصالح منتخب مصر في الدقيقة 70 من تصويبة صاروخية بقدمه اليسرى.

وتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة فى تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

ومن المنتظر أن تقام مباراة منتخب مصر المقبلة أمام إثيوبيا يوم 13 من شهر مارس عام 2025 ولم يتحدد حتى الآن توقيت المباراة.

ويستضيف ملعب "بنجامين مكابا" في العاصمة التنزانية دار السلام، مباراة إثيوبيا ضد منتخب مصر في الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026.

وتستعد قنوات “أون تايم سبورت” للحصول على حقوق المباراة كما حصلت على مباريات الفراعنة منذ بداية تصفيات كأس العالم.

ولم تكشف شبكة قنوات “بي إن سبورتس” على حصولها على مباريات المنتخبات الإفريقية في تصفيات كأس العالم.

بينما من المتوقع أيضًا أن تذاع المباراة على قنوات “scc” السعودية.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

جاء ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد التعادل مع منتخب غينيا بيساو كالتالي:

مصر 10 نقاط

غينيا بيساو 6 نقاط

بوركينا فاسو 5 نقاط

سيراليون 5 نقاط

إثيوبيا 3 نقاط

جيبوتي نقطة

سيناريوهات تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

ماذا يحتاج المنتخب المصري من أجل حسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026؟

مباريات الجولة الخامسة

ستواجه مصر، مضيفتها إثيوبيا، بينما ستلتقي سيراليون مع ضيفتها غينيا بيساو، في حين ستلتقي بوركينا فاسو مع ضيفتها جيبوتي

(في حال تعادل سيراليون مع غينيا بيساو وفوز بوركينا فاسو على جيبوتي وفوز مصر على إثيوبيا)، سيكون موقف المجموعة على النحو التالي:

مصر 13 نقطة

بوركينا فاسو 7 نقاط

غينيا بيساو 7 نقاط

سيراليون 6 نقاط

مباريات الجولة السادسة

ستواجه مصر، ضيفتها سيراليون، بينما ستستضيف غينيا بيساو، ضيفتها بوركينا فاسو، في حين ستلتقي إثيوبيا مع جيبوتي

(في حال تعادل غينيا بيساو مع بوركينا فاسو وفوز مصر على سيراليون)، سيكون ترتيب المجموعة على النحو التالي:

مصر 16 نقطة

بوركينا فاسو 8 نقاط

غينيا بيساو 8 نقاط

سيراليون 6 نقاط

مباريات الجولة السابعة

ستواجه مصر، ضيفتها إثيوبيا، بينما تلتقي غينيا بيساو مع ضيفتها سيراليون، في حين ستحل بوركينا فاسو ضيفة على جيبوتي.

(في حال تعادل سيراليون مع غينيا بيساو وفوز بوركينا فاسو على جيبوتي وفوز مصر على إثيوبيا)، سيكون ترتيب المجموعة على النحو التالي:

مصر 19 نقطة

بوركينا فاسو 11 نقطة

غينيا بيساو 9 نقاط

سيراليون 7 نقاط

مباريات الجولة الثامنة

ستحل مصر في ضيافة بوركينا فاسو، بينما ستواجه غينيا بيساو، ضيفتها جيبوتي، في حين ستلتقي سيراليون مع ضيفتها إثيوبيا.

(في حال فوز مصر على بوركينا فاسو وفوز غينيا بيساو على جيبوتي وفوز سيراليون على إثيوبيا)، سيكون ترتيب المجموعة على النحو التالي:

مصر 22 نقطة

غينيا بيساو 12 نقاط

بوركينا فاسو 11 نقطة

سيراليون 10 نقاط

وفي حال تعادل مصر مع بوركينا فاسو وفوز غينيا بيساو على جيبوتي وفوز سيراليون على إثيوبيا، سيكون ترتيب المجموعة كالتالي:

مصر 20 نقطة

بوركينا فاسو 12 نقطة

غينيا بيساو 12 نقطة

سيراليون 10 نقاط

وفي تلك الحالتين ووفقا لتلك النتائج، سيحسم منتخب مصر تأهله إلى نهائيات كأس العالم رسميا وحسابيا عقب نهاية الجولة الثامنة دون الانتظار للجولتين الأخيرتين.

أمام في حال تعادل مصر مع بوركينا فاسو وفوز غينيا بيساو على جيبوتي وفوز سيراليون على إثيوبيا، فسيكون موقف المجموعة كالتالي:

مصر 19 نقطة

بوركينا فاسو 14 نقطة

غينيا بيساو 12 نقطة

سيراليون 10 نقاط

وفي تلك الحالة سيتأجل تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم، حيث ستحتاج «الفراعنة» للفوز في مباراة الجولة التاسعة أمام جيبوتي من أجل حسم التأهل بشكل نهائي إلى المونديال دون انتظار الجولة الأخيرة.

