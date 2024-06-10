ريال مدريد يضغط على "فيفا" لاستضافة نهائي كأس العالم 2030

كشفت تقارير صحفية عن إجراء مفاوضات بين إدارة ريال مدريد والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن تنظيم بطولتي كأس العالم للأندية، واستضافة المباراة النهائية لكأس العالم 2030.

ومن المقرر أن تستضيف دول إسبانيا والبرتغال والمغرب بطولة كأس العالم 2030، بملف مشترك بين الدول الثلاثة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد تخوض الآن مفاوضات مع "فيفا" بشأن بطولة كأس العالم للأندية 2025، مشيرة إلى أن إدارة ريال مدريد تضغط على جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد؛ لعدم المشاركة في كأس العالم للأندية.

وأفادت الصحيفة، بأن ريال مدريد يضغط لعدم المشاركة في كأس العالم للأندية؛ من أجل استضافة نهائي كأس العالم 2030 في ملعب سانتياجو برنابيو.

وأشارت إلى أن العلاقة بين ريال مدريد والفيفا جيدة وقد تصل بالمفاوضات لنتيجة جيدة، ولكن ريال مدريد ليس مستعدًا لتسليم الملعب للاتحاد الدولي لمدة 3 أشهر، كما يشترط في تنظيم كأس العالم.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا.

أنشيلوتي يرفض مشاركة الريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025

وسبق أن كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، في وقت سابق عن رفضه مشاركة ريال مدريد في كأس العالم للأندية بنظامه الجديد.

وقال كارلو أنشيلوتي في حوار أجراه الصحفي توني داماسكيلي: "فيفا نسى أن الأندية واللاعبين لن يشاركوا في هذه البطولة، مباراة واحدة لريال مدريد تساوي 20 مليون يورو، وهم يريدون منحنا هذا المبلغ للبطولة كلها".

وأضاف: "ريال مدريد مثل أندية أخرى سيرفض هذه الدعوة".

ويلعب ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية باعتباره بطلًا لقارة أوروبا.