منتخب إنجلترا يتحدى الدنمارك لحسم التأهل مبكرًا فى يورو 2024

يلتقي منتخب إنجلترا بنظيره الدنمارك على ملعب "دوتش بانك بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب إنجلترا ضد الدنمارك في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وانطلقت منافسات النسخة السابعة عشرة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يوم 14 يونيو، وتستمر على الأراضي الألمانية حتى يوم 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

منتخب إنجلترا يواجه الدنمارك في يورو 2024

ويأمل منتخب إنجلترا، بقيادة المدرب جاريث ساوثجيت، في تحقيق انتصاره الثاني أمام الدنمارك، وذلك في محاولة منه لتكرار سيناريو النسخة الماضية والوصول إلى المباراة النهائية، أملًا في التتويج بلقب يورو 2024 لأول مرة فى تاريخه.

ويتسلّح منتخب إنجلترا بفوزه الصعب على صربيا بهدف نظيف، سجله جود بيلينجهام، في الجولة الأولى للفريقين في يورو 2024.

من جانبه، يريد منتخب الدنمارك، بقيادة المدرب كاسبر هيولماند، تحقيق فوزه الأول، بعدما وقع في فخ التعادل مع سلوفينيا بهدف لكل فريق، ليحصل كلاهما على نقطة واحدة فقط.

ويتواجد منتخبا إنجلترا والدنمارك في المجموعة الثالثة من بطولة يورو 2024، والتي تضم منتخبي صربيا وسلوفينيا.

صربيا يبحث عن فوزه الأول أمام سلوفينيا في يورو 2024

وفي المجموعة ذاتها، يلتقي منتخب صربيا بنظيره سلوفينيا على ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من يورو 2024.

ويسعى المنتخبان لتحقيق الفوز الأول لهما ومصالحة الجماهير الغاضبة، بعد أداء مُخيّب للآمال في بداية مشوارهما ببطولة يورو 2024، أملًا في تخطي عقبة دور المجموعات والتأهل إلى الأدوار الإقصائية من النسخة الحالية للمسابقة الأوروبية.