الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صدام نارى بين إسبانيا وإيطاليا فى قمة مبكرة بـ"يورو 2024"

منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا

يصطدم منتخب إسبانيا بنظيره إيطاليا، في قمة نارية تُقام على ملعب "فيلتينس أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب إسبانيا ضد إيطاليا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت القاهرة.

وانطلقت منافسات النسخة السابعة عشرة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يوم 14 يونيو، وتستمر على الأراضي الألمانية حتى يوم 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

منتخب إسبانيا يصطدم بنظيره الإيطالي في قمة مبكرة بيورو 2024

ويأمل المنتخبان في تحقيق نتيجة إيجابية لوضع قدم في الأدوار الإقصائية، خاصة أن هذه المجموعة تُسمى بـ"مجموعة الموت" نظرًا لقوة المنافسين، حيث تضم أيضًا منتخبي كرواتيا وألبانيا.

ويسعى منتخب إسبانيا، بقيادة المدرب لويس دي لا فوينتي، لمواصلة نغمة الانتصارات، من أجل تصدر المجموعة الثانية، ومحاولة تخطي عقبة دور المجموعات.

ويدخل منتخب إسبانيا مباراة اليوم منتعشًا، بعد فوزه على كرواتيا بثلاثية نظيفة في مستهل مشوارهما ببطولة يورو 2024.

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في المقابل، يأمل منتخب إيطاليا، بقيادة المدرب لوتشيانو سباليتي، في مواصلة حملة دفاعه عن لقب اليورو، رغم صعوبة المواجهات في هذه المجموعة.

ويحمل المنتخب الإيطالي لقب البطولة، والذي حققه في النسخة الماضية على حساب المنتخب الإنجليزي بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل منهما.

ويدخل منتخب إيطاليا هذا اللقاء وسط معنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على ألبانيا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من المسابقة.

تاريخ مواجهات إسبانيا ضد إيطاليا

والتقى المنتخبان في 40 مواجهة سابقة، حقق خلالها منتخب إسبانيا الفوز في 15 مباراة، مقابل 12 انتصارًا لمنتخب إيطاليا، بينما تعادلا في 13 مواجهة.

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