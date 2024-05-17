الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأمين العام للناتو يبحث مع رئيسة وزراء ليتوانيا تعزيز الدفاع ودعم أوكرانيا

ينس ستولتنبرج
ينس ستولتنبرج

أشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، بالتزام ليتوانيا بأمن دول الحلفاء، حيث تستضيف ليتوانيا على أرضها مجموعة قتالية متعددة الجنسيات تابعة للناتو، بجانب استضافتها مهمة الشرطة الجوية في منطقة البلطيق التابعة للحلف، وكذلك مركز التميز لأمن الطاقة.

جاء ذلك خلال لقاء ستولتنبرج برئيسة الوزراء الليتوانية إنجريدا سيمونيتى في مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل، أمس الخميس، لمناقشة الاستعدادات لقمة واشنطن والتي تشمل العمل على تعزيز الردع والدفاع ودعم أوكرانيا.

كما أشاد الأمين العام للناتو بالتزام ليتوانيا بإنفاق ثلاثة في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على تعزيز الدفاع والأمن للحلف اعتبارًا من عام 2025.

وأعرب ستولتنبرج عن شكره لسيمونيتي على الدعم الذي تقدمه ليتوانيا لأوكرانيا، مشددًا على أن قادة الحلفاء يعتزمون العمل على تأمين المزيد من الدعم طويل الأمد لمساعدة أوكرانيا في مواجهة العمليات العسكرية الروسية خلال قمة واشنطن المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن ليتوانيا أصبحت عضوًا في منظمة حلف الناتو، الاتحاد الدفاعي القائم على التعاون السياسي والعسكري للدول ذات السيادة، في 29 مارس عام 2004.

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