الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدير دار الحكمة أحمد السعيد يتخذ هذا الإجراء لحفظ حقوق المترجم

الناشر أحمد السعيد
الناشر أحمد السعيد

أعادت الواقعة التي أعلن عنها الناشر دكتور أحمد السعيد، مدير دار بيت الحكمة للثقافة، إلى الأذهان الكثير من وقائع السطو على حقوق الملكية الفكرية، وسرقة المجهود العلمي والأدبي، المعنوي والمادي، للمبدع الأصلي، فما القصة وتفاصيلها.

أستاذ جامعي يسرق ترجمة من أحد طلابه

تبدأ وقائع الحلقة الجديدة من حلقات السطو علي حقوق الملكية الفكرية وإهدارها، بمنشور كتبه الناشر دكتور أحمد السعيد، مدير بيت الحكمة للثقافة، والذي عرض فيه لواقعة اتفاق الدار ــ بيت الحكمة ــ  مع أحد الأساتذة الجامعيين علي ترجمة أحد الكتب إلي اللغة العربية.

إلا أن هذا الأستاذ الجامعي قام بتكليف أحد الباحثين من طلاب الدكتوراه لديه بالقيام بترجمة الكتاب الذي تعاقد علي ترجمته مع بيت الحكمة، دون اتفاق مسبق مع الدار ودون علمها أيضا.

أحمد السعيد يكشف تفاصيل الواقعة

الـ“الدستور”، تواصلت مع الناشر دكتور أحمد السعيد، للوقوف على حقيقة الواقعة، والذي استهل حديثه مشيرا إلى: كنا قد اتفقنا مع أحد الأساتذة من أعضاء هيئة التدريس الجامعي، علي نشر الترجمة العربية لأحد الكتب.

وتابع “السعيد”: “وبعد مماطلة كبيرة في تسليم الكتاب لنا أرسله، ولكن وبعد أكتر من سبعة شهور من نشر الكتاب، تقدم إلي الدار مترجم شاب وهو باحث دكتوراه لدي الأستاذ الجامعي الذي قدم لنا ترجمة الكتاب باسمه”.

قدم الشاب باحث الدكتوراه كل الدلائل والمستندات التي تثبت بالدليل أنه هو من قام بترجمة الكتاب، وأن أستاذه الجامعي كذب عليه وأخبره بأن الدار ناشرة الكتاب هي من رفضت وضع اسمه عليه، واستبدلت اسم الباحث الشاب المترجم الأصلي للكتاب باسم الأستاذ الجامعي.

أحمد السعيد.. نتخذ كل ما يلزم لحفظ حقوق المترجم الشاب

وحول الإجراء الذي تتبعه دار بيت الحكمة للثقافة، تابع الناشر أحمد السعيد موضحا: خوفا علي مستقبل الباحث الشاب وألا يتعرض للأذي أو التنكيل به بأي شكل من الأشكال، لم نعلن عن اسم الكتاب محل الواقعة، ولا اسم الأستاذ الجامعي الذي سطا علي جهد المترجم الشاب

واستدرك دكتور أحمد السعيد مشددا علي: لكن دار بيت الحكمة بدأت في اتخاذ إجراءات فورية لحفظ حقوق المترجم الشاب الفكرية، وأولها إعدام نسخ الكتاب التي تحمل اسم الأستاذ الجامعي الذي سطا على ترجمة الطالب باحث الدكتوراه لديه.

نعمل الآن على استخراج رقم إيداع جديد لنفس الترجمة ونفس الكتاب، بغلاف جديد يحمل اسم المترجم الأصلي الشاب باحث الدكتوراه.

وحول ما إذا كان الكتاب سيصدر بنفس العنوان ــ والذي رفض السعيد الإفصاح عنه لعدم تعريض الشاب للتنكيل به ــ أوضح أحمد السعيد: “نبحث هذا الأمر مع مؤلف الكتاب بلغته الأصلية لحفظ حقوقه الفكرية والأدبية هو الآخر”. 

أحمد السعيد دار بيت الحكمة للثقافة حقوق الملكية الفكرية التعدى على حقوق الملكية سرقة المجهود العلمي الترجمة إلي اللغة العربية

مواد متعلقة

ترجمة "يونيفيرس" في كتاب "بدايات".. الروائية رضوي الأسود تكشف الكواليس لـ"الدستور"

بينها 5 روايات مصرية.. "بدايات" ترجمة إيطالية لـ22 رواية عربية (خاص)

الأكثر قراءة

عاجل.. مصادر أمنية لـ"الدستور": جاري تحديد موقع بلطجي الإسماعيلية

سر ارتفاع أسعار الذهب الفترة الحالية.. وبشرى سارة قريبا

علاقة محرمة.. مفاجأة فى واقعة مقتل شاب أثناء تقطيع البطيخ بالدقهلية

جمع عار ومفرد عقد.. إجابة أسئلة اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024 المحيرة

بلطجي الإسماعيلية.. فيديو صادم داخل محل حلاقة

يوسف زيدان بشأن زجاجات "الخمرة" بمؤسسة تكوين: إيه يعني لما تكون معانا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين نكبة ومؤتمر.. استعادة النكبة فى حرب غزة

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «1-2»

ماجد حبته

عقلاء فى تل أبيب!

د هند جاد

إلى كل فتاة: السيارة فيها مُتحرش

منى رجب

أهمية أن نتكاتف لحماية الوطن

أميرة ملش

٧٦ سنة نكبة

ماجد حبته

إنهم يستعمون العالم!

أميرة عبدالكريم

صاحب مفتاح الجنة حكاية نعيشها فى كل مكان وزمان

صور

قمة Riseup لرواد الأعمال بالمتحف المصري الكبير

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن انضمام قوات إضافية لعملية رفح

عاجل| أول استقالة علنية لمسئولة أمريكية يهودية احتجاجًا على دعم بايدن إسرائيل

"إسرائيل تنزف".. خسائر يومية كبيرة بـ "حرب الشمال الثانية" في غزة