من أيرلندا مباراة كرة قدم نسائية تضامنًا مع فلسطين.. ما القصة؟

سلط تقرير لشبكة “سي إن إن” اليوم الخميس، الضوء على مباراة كرة قدم نسائية فلسطينية، لاقت دعمًا ايرلنديًا.

واستضافت أيرلندا فريق كرة القدم النسائي الفلسطيني في مباراة لجمع التبرعات مساء الأربعاء، في أحدث عرض للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

قام نادي بوهيميانز لكرة القدم في دبلن بدفع تكاليف سفر الفريق الفلسطيني إلى العاصمة الأيرلندية لحضور المباراة التي جمعت الأموال لعدد من المنظمات غير الحكومية التي تساعد الناس في غزة. وانتزع الجانب الفلسطيني الفوز بنتيجة 2-1 في المباراة التي بيعت تذاكرها بالكامل.

مناسبة عاطفية لا تصدق

وصف دان لامبرت، الرئيس التنفيذي للعمليات في فريق Bohemians، المباراة بأنها "مناسبة عاطفية لا تصدق" للاعبين والمتفرجين على حدٍ سواء.

وقال لامبرت وفق لشبكة CNN: "على مستوى ما، كانت مباراة كرة قدم. بالنسبة لأي شخص كان هناك وينظر إلى الصور، كان الأمر أكبر بكثير"، كما “إن رؤية مجموعتي اللاعبين معًا في النهاية وهم يحملون العلم الأيرلندي والفلسطيني يظهر التضامن العميق الذي يكنه الشعب الأيرلندي مع فلسطين”.