كتلة الحوار: قضية فلسطين مركزية وعصب السلام والاستقرار في المنطقة

أكدت كتلة الحوار أن القمة العربية ال ٣٣ انعقدت في المنامة عاصمة مملكة البحرين في ظروف لا يمكن وصفها سوى انها غاية في الدقة والحساسية والإلحاح لمنطقتنا العربية.

وقالت: “ولم تشهد قمة عربية انعقدت بهذا الكم من الأزمات والتحديات التي يمكن ان تعصف بقيمة العروبة بشكل عام والعمل العربي المشترك والعروبة بشكل خاص. كما لاحظت كتلة الحوار غياب العديد من الرؤساء والزعماء العرب، رغم التحديات والمخاطر التي لم تسلم منها اية دولة عربية”.

وترى كتلة الحوار ان القمة عكست شعورا ووعيا واضحين بالتهديدات التي تحيط بالدول العربية والتي صارت تهدد وجود العرب انفسهم.

وتضامنت كتلة الحوار مع كافة الكلمات التي اشارت الي رفض الاحتلال لاسرائيلي ورفض كافة الممارسات الوحشية التي تمارسها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية بشكل واضح بدون مواربة. وهو ما انعكس علي توحيد الأصوات العربية نحو المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار ووضع سقف زمني لقيام الدولة الفلسطينية.

وتابعت: “وبالنظر الي إعلان قمة البحرين بخصوص الدعوة لعقد لمؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لحل القضية الفلسطينية وإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة بناء على طلب الرئيس أبو مازن، فان الكتلة تثمن الفكرة ولكن تشير إلى أن السوابق التاريخية تؤكد بما لايدع مجالا للشك ان المؤتمرات لم تسفر عن حل للقضية الفلسطينية وهذا ما أشار له الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمه بعدم وجود ارادة سياسية لدي كيان الاحتلال في تحقيق السلام او قبول حل الدولتين”.