اليوم.. صبحى يناقش رؤساء الاتحادات فى آخر استعدادات الأبطال لـ"الأولمبياد"

يعقد مساء اليوم الثلاثاء الدكتور أشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة اجتماعا مهماً مع المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية وجميع رؤساء الاتحادات الرياضية الأولمبية من أجل مناقشة آخر استعدادات الأبطال لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس 2024.

ومن المقرر أن يستمع الوزير لكافة استفسارات مسؤولي الاتحادات قبل الدخول في المرحلة الأخيرة من تجهيز الأبطال لـ “الأولمبياد”.

صبحي: مراكز الشباب تمثل مجتمع مصر بكافة أطيافه

وفي سياق آخر شهد صبحي، ختام فعاليات الملتقى الأول لأعضاء مراكز شباب مصر على مستوى محافظات الجمهورية، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة، خلال الفترة من 10 وحتى 14 مايو الحالي.

انطلق حفل الختام، بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم كلمة ممثل مراكز شباب مصر، أعقبها كلمة الإعلامية دعاء فاروق، واللواء أسامة الجمال، ثم تكريم الضيوف وعرض فيديو توضيحي عن فعاليات الملتقى.

أكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم وتفعيل دور الشباب وتمكينهم، من خلال البرامج والمشروعات التي تنفذها، بإلإضافة إلى دمج أعضاء مراكز شباب مصر مع الكيانات الشبابية في المحافظات وقطاعات الوزارة المختلفة، مشيرًا بالدور التنموي والتثقيفي التي تقوم به تلك الكيانات بالتعاون مع الاتحاد العام لمراكز الشباب، مؤكدًا أن الملتقى يأتي في ضوء إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة لإعداد وتثقيف أعضاء مراكز الشباب اجتماعيا وثقافياً وصحياً ورياضياً لضمان تحقيق المشاركة الفعالة في المجتمع.

وأضاف “مراكز الشباب على مستوى الجمهورية أصبحت تتولى تنفيذ بالعديد من الأنشطة والفعاليات والمبادرات حتى وصلت إلي مراكز خدمة مجتمعية متكاملة برقم موحد وربط الإلكتروني لكافة المراكز والهيئات، مشيرًا إلي القيام بتعديل قانون الهيئات الشبابية بما يتناسب مع الجهد وحجم الأعمال داخل مراكز الشباب لجذب الشباب وأسرهم للمشاركة الفعالة في كافة الأنشطة والمبادرات”.

وتابع "مراكز الشباب تمثل مجتمع مصر بكافة طبقاته، كما تمثل شكل وتكوين الشعب المصري في القرية والمدينة والمركز، مشيرا إلي نجاح مسابقة إبداع لمراكز الشباب والتي ضمت أكثر من 22 نشاطا بين فني وثقافي ومسرحي وخلقت قواعد جديدة للتدريب على تلك الفنون داخل مراكز الشباب".