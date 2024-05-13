الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

روسيا تحث منظمة الأمن والتعاون بأوروبا على إدانة هجوم أوكرانى على بيلجورود

هجوم أوكرانى على
هجوم أوكرانى على بيلجورود

دعت موسكو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى إدانة الهجوم الأوكراني الأخير على بيلجورود.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية (تاس)، أن ذلك جاء في تعليق صادر عن البعثة الروسية لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذي قال إن كييف استخدمت الأسلحة التي زودها بها الناتو في الهجوم.

وقالت البعثة، في منشور عبر تلجرام الأحد، "إننا نحث قيادة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وفي المقام الأول الرئاسة الحالية لمالطا، على الإدانة الشديدة لهذا العمل الإجرامي، وإنه من غير المقبول أن نتجاهل بشكل متباه الضحايا المدنيين بين الروس، سواء كان ذلك في بيلجورود أو دونباس أو في أي مكان آخر".

وأضاف: "ينبغي ألا تكون هناك معايير مزدوجة أو مرشحات سياسية في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عندما يتعلق الأمر بالإنتهاكات الوحشية الواضحة للقانون الإنساني الدولي من قبل نظام كييف".

ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، في حوالي الساعة 11:40 صباحًا بتوقيت موسكو (8:40 صباحًا بتوقيت جرينتش)، اليوم الأحد، قصفت أوكرانيا مناطق سكنية في بيلجورود باستخدام نظام الصواريخ التكتيكية توشكا-يو، وأيضا راجمات الصواريخ أولخا وأر إم -70 فامبير".

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