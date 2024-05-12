الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزارة العمل توضح نتائج لقاء حسن شحاتة مع وزير الهجرة اليوناني (إنفوجراف)

انفوجراف
انفوجراف

نشرت وزارة العمل اليوم الأحد "إنفوجراف"، يوضح أبرز نتائج لقاء وزير العمل حسن شحاتة، منذ يومين، مع ديميتريوس كاريديس، وزير الهجرة واللجوء اليوناني، والسفير نيكولاوس باباجيورجيو سفير اليونان لدى مصر، والوفد اليوناني المرافق لهما، والإتفاق على استراتيجية عمل خلال الفترة المُقبلة لإرسال عمالة مصرية ماهرة، ومُدربة إلى دولة اليونان، وتفعيل كافة أشكال التعاون والاتفاقيات، والبروتوكولات الخاصة بتنقل الأيدي العاملة المصرية إلى اليونان.

وتأكيد الوزير حسن شحاتة على أن "الوزارة" جاهزة بقائمة العمالة المصرية المُوسمية في مجال الزراعة، في موسم صيف 2024، وأنه جرى بالفعل إرسال القائمة الأولى إلى القنصلية اليونانية بالقاهرة منذ فترة، وفي انتظار الإجراءات التنفيذية.

وتعهد وزير الهجرة اليوناني بسرعة إنهاء إجراءات سفر العمال المصريين المُتفق عليهم مع بداية شهر يونيو 2024 المُقبل-5000 عامل زراعي- مُشيدًا بجهود وزارة العمل المصرية في التواصل والحرص على تفعيل كافة الإتفاقات  مع الجانب اليوناني في هذا الشأن، وهو ما يدفع إلى أهمية تكثيف العمل على التعاون من أجل تَنُوع إرسالة العمالة المصرية خلال الفترة المُقبلة، خاصة في مجالي التشييد والبناء، والسياحة،وغيرها،كما تعهد بدراسة مّد فترة العمل الموسمي من 9 أشهر إلى 24 شهرًا،نظرًا لأهمية ومهارة العامل المصري، في سوق العمل اليوناني.

ويرصد "الإنفوجراف" توضيح  وزير العمل حسن شحاتة أن وزارة العمل كجهة منوط بها التعاون في تنقل الأيدي العاملة، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها من خلال "وحدة توجيه ما قبل المُغادرة " التابعة للوزارة،لديها كل مُقومات التدريب المهني،حيث تمتلك 83 مركز تدريب مهني ثابت ومُتنقل في جميع انحاء الجمهورية،وكذلك أطلقت في يناير الماضي مشروع "مهني 2030"، بالتعاون مع القطاع الخاص؛ لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، مُشددًا على أن مصر لديها العمالة الماهرة والمُدربة لسوق العمل الخارجي، وجاهزة من الآن لكافة الطلبيات الخاصة بهذا الشأن، وفي كل المجالات، واتفاق الجانبان على تفعيل قنوات الاتصال، وتبادل الخبرات، لإنجاز كافة الإجراءات المُتفق عليها.

كما رصد "الإنفوجراف" ملخص حديث ديميتريوس كاريديس، وزير الهجرة واللجوء اليوناني عن العلاقات التاريخية بين مصر واليونان، وأن دولة اليونان تَعتبِر الدولة المصرية حليف وشريك استراتيجي في كافة المجالات، وقوله أيضًا أن مصر لها صقل سياسي وإقتصادي وثقافي في العالم أجمع، وتوضيحه أن اليونان كعضو في الإتحاد الأوروبي،تتحدث دائمًا من واقع علاقاتها التاريخية والاستراتيجية، في إبراز الدور والجهود المصرية في كافة الملفات، وإشادته بحديث وزير العمل حسن شحاتة بالتركيز على مهام الوزارة في توفير الأيدي العاملة الماهرة لسوق العمل الخارجي،وجهود الوزارة المُتميزة في تنفيذ الإتفاقيات في مجال العمل، موضحًا أن تكثيف هذا التعاون خلال الفترة المُقبلة،يأتي في إطار خطة البلدين نحو مواجهة الهجرة غير الشرعية بعِمالة رسمية ومُدربة، ومؤهلة، وواعية بحقوقها وواجباتها، وتمتلك المهارات اللازمة للعمل في الخارج.

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وزارة العمل انفوجراف حسن شحاتة ديميتريوس كاريديس وزير الهجرة واللجوء اليوناني نيكولاوس باباجيورجيو سفير اليونان لدى مصر

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