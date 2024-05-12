كاتب صحفى: مصر تحذر بشكل شديد اللهجة.. وتطالب بعودة إسرائيل لطاولة المفاوضات

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي، إن وزير الخارجية السفير سامح شكري أجرى اتصالين مهمين جدًا مع قوى فاعلة في العالم ومنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف "الدوي" خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة"، أن الاتصال الأول كان بوزير خارجية بريطانيا وأكد شكري أن مصر ترفض تهجير الفلسطينيين وتطالب بإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه، وتعترض وترفض كل مسلك يسلكه نتنياهو وحكومته المتطرفة وجيشه في رفح.

وأكد أن هذا كان أثرًا كبيرًا جدًا مع دول الاتحاد الأوروبي ومجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، متابعًا: "الاتصال الثاني كان مع وزير خارجية فرنسا وتناول الاتصال تحذير مصر من تبعات اجتياح رفح الفلسطينية وأنه لا بد من عودة الجيش الإسرائيلي إلى خارج رفح والعودة إلى طاولة المفاوضات، ورفض التهجير".