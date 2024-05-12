الأحد 12 مايو 2024
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سياسي

النائب علي نور: مصر تتحرك على جميع الاتجاهات لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته

النائب علي نور حسين
النائب علي نور حسين

أكد النائب علي نور حسين، عضو مجلس النواب، أهمية إعلان مصر اعتزامها، دعم جنوب إفريقيا برفع دعوي قضائية بشأن الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، قائلا: "مصر تتحرك على جميع الاتجاهات لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته".

ولفت نور حسين، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن اعتزام مصر التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في الانتهاكات والمجازر التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية، لا يؤكد على موقف مصر الداعم للشعب الفلسطيني من قديم الأزل فقط، ولكنه سيعزز هذه الدعوى عالميا ويزيد من قيمتها وفاعليتها أمام محكمة العدل الدولية انطلاقا من قيمة ومكانة مصر.

وتابع أن اعتزام مصر التحرك الرسمي أمام العدل الدولية يؤكد وجود أزمة حقيقية تواجه الفلسطينيين، هؤلاء الذين يعيشون ظروفا إنسانية صعبة غير مسبوقة فلا يوجد أي شىء يصلح للحياة في قطاع غزة، لافتا إلى مطالب مصر منذ اندلاع الأزمة بالوقف الفوري لإطلاق النار على الفلسطينيين ووقف التهجير والدخول في هدنة.

واختتم النائب علي نور حسين، أن اعتزام مصر دعم دعوى جنوب أفريقيا مكسب هائل للقضية الفلسطينية، فمصر ترفض تماما استمرار العدوان الحالي وتداعياته الخطيرة في قطاع غزة وعلى القضية الفلسطينية.

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