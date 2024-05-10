الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مفاجآت بالجملة فى قائمة البرازيل المشاركة فى كوبا أمريكا 2024

منتخب البرازيل
منتخب البرازيل

أعلن دوريفال جونيور، المدير الفني لمنتخب البرازيل، قائمة فريق السامبا النهائية المشاركة في كوبا أمريكا 2024.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية، نهائيات البطولة التي ستقام خلال الفترة ما بين يونيو ويوليو المقبلين.

غياب نيمار وكاسيميرو عن قائمة البرازيل

شهدت قائمة منتخب البرازيل عدة مفاجآت حيث يغيب عن القائمة كل من، كاسيميرو وأنتوني ثنائي مانشستر يونايتد وجابرييل خيسوس مهاجم أرسنال وريتشارلسون مهاجم توتنهام وجيلسون بريمير مدافع يوفنتتوس.

كما يغيب نيمار دا سيلفا نجم الهلال السعودي لعدم تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وجه جديد في قائمة البرازيل

في الوقت ذاته، شهدت قائمة منتخب البرازيل انضمام إيفانلسون مهاجم بورتو البرتغالي لأول مرة حيث لم يسبق له أن ارتدى قميص منتخب السامبا من قبل.

وستكون تلك البطولة هي أولى المسابقات الكبرى لإندريك مع منتخب البرازيل قبل الانتقال الرسمي لريال مدريد، بعدما سجل ضد إسبانيا وإنجلترا وديا في مارس الماضي.

قائمة البرازيل شهدت غياب المحترفين في الدوري السعودي وأبرزهم رينان لودي لاعب الهلال وروجر إيبانيز مدافع أهلي جدة وأليكس تيليس الظهير الأيمن لفريق النصر، ومالكوم مهاجم فريق الهلال.

قائمة منتخب البرازيل في كوبا أمريكا 2024

ضمت القائمة كلًا من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول) – إيدرسون مورايش (مانشستر سيتي) – بينتو (أتليتكو باراناينسي)

خط الدفاع: ماركينيوس (باريس سان جيرمان) – دانيلو (يوفنتوس) – إيدير ميليتاو (ريال مدريد) – جابريل ماجاليس (أرسنال) – جيليريمي أرانا (أتليتكو مينيرو) – يان كوتو (جيرونا) – لوكاس بيرالدو (باريس سان جيرمان) – ويندل (بورتو).

خط الوسط: لوكاس باكينا (وست هام) – برونو جيماريش (نيوكاسل) – دوجلاس لويز (أستون فيلا) – أندريس بيريرا (فولام) – جواو جوميز (ولفرهامبتون).

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) – رافينيا (برشلونة) – رودريجو (ريال مدريد) – جابريل مارتينيلي (أرسنال) – سافيو (جيرونا) – إندريك (بالميراس) – إيفانلسون (بورتو).

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