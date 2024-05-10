إصابة 13 شخصًا فى تصادم سيارتين بطريق شمال سيناء الساحلى

كشف مصدر أمني عن إصابة 13 شخصا بإصابات متنوعة في حادث تصادم سيارتين أثناء سيرهما على الطريق الساحلي بشمال سيناء، وتم نقلهم للمستشفي للعلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء إخطارا بتصادم سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى ميكروباص أثناء سيرهما على طريق "العريش- القنطرة شرق" الساحلي، أمام قرية رابعة بمركز بئر العبد.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصًا، هم كل من عبدالرحمن فرج صابر، 19 سنة، بسحجات وكدمات متفرقه بالجسد، آمال عبداللطيف محمد، 45 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، محمد محمود محمد، 17 سنة، باشتباه كسر بالكتف اليسرى وسحجات وكدمات، أنس محمد عبدالمولى، 25 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، سيد عودة رياض سيد، 14 سنة، بجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسد، مصطفى إسماعيل محمود، 27 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد واشتباه كسر بالساق اليسري، رشا إسماعيل محمود، 19 سنة، باشتباه كسر بالذراع اليسرى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، محمود موسى سيد، 31 سنة، باشتباه كسر بالعمود الفقري والركبة اليمنى، موسى إسماعيل محمود، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، أمينة سالم سليمان محمد، 21 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، سلمى موسى إسماعيل، سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، عبدالله موسى إسماعيل، 15 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، علي سالم سالم، 48 سنة، خلع بالكتف اليسرى.