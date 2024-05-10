الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

مايا مرسى: برنامج "تحويشة" وصل لـ400 ألف سيدة فى قرى "حياة كريمة"

مايا مرسي
مايا مرسي

قالت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي إن برنامج "تحويشة" أو مجموعات الادخار والإقراض الرقمي الذي أطلقه المجلس في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية قد نجح في الوصول لأكثر من 400 ألف سيدة في مختلف قرى محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لضمان التماسك والاتساق مع جميع الجهود الوطنية المنفذة محليًا.

جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الاستشارية لبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، الذي يجري تنفيذه في إطار الشراكة بين الحكومة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتعاون مع وزارات التعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، من قِبل شركة Pathfinder، بالتعاون مع عدد من الجهات الأخرى.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس الشكر لجميع الجهات الشريكة في البرنامج على التعاون المثمر خلال الفترة الماضية في العمل على تمكين المرأة اقتصاديًا عبر زيادة مشاركتها في سوق العمل، وتعزيز الجهود لتهيئة بيئة عمل لائقة بالسيدات بالقطاع الخاص، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتعزيز الوقاية من العنف.

التمكين الاقتصادي للمرأة يعد أولوية وطنية 

وأكدت رئيسة المجلس أن التمكين الاقتصادي للمرأة يعد أولوية وطنية عبر العديد من السياسات التي أقرتها الدولة منها "محفز سد الفجوة بين الجنسين" الذي أطلقه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي.

وأوضحت أنه في عام 2021، تم إطلاق نموذج المساواة بين الجنسين للبنك الدولي وتوطينه في السياق المصري، من خلال إصدار شهادة ختم المساواة بين الجنسين المصرية للقطاع الخاص، حتى صار الختم المصري للمساواة بين الجنسين تحت مظلة مؤسسية تتمثل في إدارة تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة.

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مايا مرسي تشارك فى اجتماع مناقشة موازنة المجلس القومي للمرأة 

وأضافت أن عدد الشركات المصرية التي انضمت بالفعل والشركات التي ما زالت في عملية إجراءات الانضمام إلى الختم المصري للمساواة بين الجنسين وصل إلى 30 شركة.

يذكر أن برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة يستهدف تحسين بيئة عمل المرأة في شركات القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الشمول المالي للعاملات بالقطاع الخاص، والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد المرأة.

مايا مرسي تحويشة المجلس القومي للمرأة 400 ألف سيدة حياة كريمه برنامج التمكين الاقتصادى

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