الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

نشاط مكثف لوزير الزراعة على هامش اجتماعات قمة الأسمدة في نيروبي

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة مع وزيرة التعاون الدولي بالنرويج

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نائب رئيس الوزراء الكيني للشؤون الخارجية، والسيدة وزيرة التعاون الدولي بالنرويج وكذلك وزيرا الزراعة في روندا وأوغندا وعدد من ممثلي ورؤساء المنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات قمة الأسمدة وصحة التربة التي انعقدت بالعاصمة الكينية نيروبي.  

القارة الأفريقية

وأعرب "القصير" خلال لقاءاته عن دعم مصر لجهود دول القارة الأفريقية والاتحاد الأفريقي في  قطاع الزراعة لما له من أهمية كبرى في تحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة الإفريقية في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات وتحديات أثرت سلبًا على سلاسل الإمداد والتمويل وأسعار السلع الزراعية والغذائية.

وأكد القصير، خلال لقاءاته مع المسؤولين الأفارقة أنه يجب مضاعفة الإنتاج الزراعي لدول القارة الإفريقية والاستفادة القصوى من وحدة المساحة المنزرعة ومن قصص النجاح في مجال الادارة الجيدة والمستدامة للتربة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لشعوب القارَّة.

والتقى القصير، كذلك السفيرة "جوزيفا ساكو" مفوض الزراعة والتنمية الريفية والمياه والاقتصاد الأزرق، والتي أشادت بدور مصر المحوري والذي دعم انعقاد هذه القمة أثناء ترأس مصر للجنة الفنية المتخصصة في الزراعة والتنمية الريفية خلال الفترة من ٢٠٢١- ٢٠٢٣.

وأعرب القصير، عن امتنانه بالجهد الذي تبذله مفوضية الزراعة والتنمية الريفية بالاتحاد الإفريقي في الإعداد الجيد لقمة الأسمدة وصحة التربة بالعاصمة الكينية نيروبي واتخاذ الترتيبات اللازمة لحضور هذا التجمع من وزراء الزراعة والخارجية من دول القارة الإفريقية، وذلك بهدف مناقشة التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لزيادة معدلات الأسمدة والإدارة المستدامة للتربة بدول القارة الإفريقية.

من جهتهم، أشاد الوزراء والمسؤولين الأفارقة بالنهضة التي شهدتها الدولة المصرية في مجال الزراعة والتنمية المستدامة وأعربوا جميعًا عن تقديرهم للتقدم الذي حققته في هذا الإطار في ضوء ما لمسوه من جهود مصر في دعم دول القارة الأفريقية. 

حضر اللقاءات السفير وائل عطية، سفير مصر في كينيا، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.

جدير بالذكر أن قمةً الأسمدة وصحة التربة، انعقدت بالعاصمة الكينية نيروبي في الفترة من ٧ إلى ٩ مايو الجاري برعاية الرئيس الكيني ويليام روتو وحضرها أكثر من ٣٠ وزيرًا للزراعة من دول القارة الأفريقية، كما تضمنت عددًا من الجلسات الوزارية لكلا من وزراء الزراعة والخارجية من دول القارة.

وأسفرت عن الإعلان الوزاري الذي تضمن عدد من التوصيات والالتزامات التي من شأنها مضاعفة إنتاج الأسمدة الزراعية بالدول الأفريقية وبتبنى الممارسات الجيدة للإدارة المستدامة للتربة والمحافظة على صحتها وتنميتها بما يخدم زيادة الإنتاج الزراعي داخل القارَّة ورفع مستوى رفاهية الشعوب الأفريقية والسعي نحو مفهوم افريقيا خالية من الفقر والجوع.

نشاط مكثف لوزير الزراعة على هامش مشاركته اجتماعات قمة الأسمدة

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