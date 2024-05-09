أفراح في المحلة بعد عودة «زعيم الفلاحين» لبطولة الدوري

عاشت مدينة المحلة الكبرى ليلة سعيدة امتدت حتى الساعات الأولى من صباح أمس، بعد نجاح فريق غزل المحلة فى العودة إلى دورى الأضواء والشهرة مرة أخرى، بعد الهبوط إلى دورى المحترفين فى نهاية الموسم الماضى، وهى المرة الأولى التى يهبط فيها الفريق ويعود إلى «الممتاز» فى موسم واحد.

وصعد غزل المحلة إلى الممتاز بعد الفوز على بروكسى فى عقر داره، لينفرد بالمركز الثانى، بعد صراع رهيب مع حرس الحدود حتى اللحظات الأخيرة، ليلحق «زعيم الفلاحين» ببتروجت فى دورى الكبار ويترك الحرس يخوض دورة رباعية مع ٣ أندية متأهلة من دورى الدرجة الثانية، لتحديد الفريق صاحب التذكرة الثالثة لدورى الأضواء والشهرة.

واحتفلت جماهير غزل المحلة بـ«زعيم الفلاحين»، وهتفت للاعبين والجهاز الفنى، والمهندس وليد خليل، رئيس شركة الكرة، بعد الإنجاز الكبير الذى تحقق بعودة الفريق للعب مع الكبار مرة أخرى. وصاحبت الجماهير الفريق الأزرق من ملعب «بروكسى» وصولًا إلى مدينة المحلة، حيث استقبلت جماهير المدينة الفريق بالهتافات والألعاب النارية، بعدما استقل اللاعبون أتوبيسًا مكشوفًا حتى ملعبهم الشهير، ليحتفل الجميع هناك بالصعود إلى الدورى الممتاز من جديد.

ووصف وليد خليل، رئيس شركة الكرة فى غزل المحلة، الصعود إلى الدورى الممتاز بالإنجاز الكبير الذى وقف وراءه مجهود كبير وشاق منذ بداية الموسم، مضيفًا أن غزل المحلة منذ هبوطه الموسم الماضى وضع خطة سريعة للعودة إلى الدورى الممتاز مرة أخرى، وهو ما تحقق فى النهاية، بفضل مجلس الإدارة الداعم الأكبر للفريق، والجهاز الفنى بقيادة النجم أحمد عيد عبدالملك، ومجموعة اللاعبين المميزين.

وواصل «خليل»: «هناك تخطيط لعدم هبوط غزل المحلة مرة أخرى، والمنافسة على مركز مميز فى دورى نايل خلال الموسم المقبل، خاصة أن الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، وسيستمر أغلبهم فى الموسم المقبل، بجانب التعاقد مع بعض اللاعبين المميزين أصحاب الخبرات فى الدورى الممتاز، لتكوين فريق مميز يخشاه الجميع».

وأكمل: «الفريق سيحصل على راحة خلال الفترة المقبلة، قبل العودة مجددًا للاستعداد للموسم الجديد فى دورى نايل»، مؤكدًا أن أحمد عيد عبدالملك مستمر فى قيادة الفريق خلال الموسم المقبل، خاصة أنه يمتلك الخبرات الكبيرة والروح والحماس، وهو ما أسهم فى عودة الفريق للعب مع الكبار مرة أخرى.

وأعرب «عبدالملك» عن سعادته الشديدة بقيادة غزل المحلة للعودة لدورى الأضواء والشهرة، مؤكدًا أن سعادته زادت لكونه أحد أسباب حالة الفرحة التى عاشتها مدينة المحلة بعد الصعود.

وقال إنه تسلم فريق غزل المحلة وهو فى المركز الخامس بدورى المحترفين، واستطاع من خلال تكاتف الجميع تحقيق الهدف الأهم والأسمى، وهو العودة بهم إلى دورى الأضواء والشهرة، مؤكدًا أن الفريق فى طريق عودته واجه صعوبات عديدة، لكن دعم مجلس الإدارة ومساندة الجماهير كان لهما مفعول السحر فى الصعود.