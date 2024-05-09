الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز

سياسي

برلماني: اتفاق التوسع في الربط الكهربائى يُعزز العلاقات بين مصر والأردن

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار

أكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مصر تتمتع بعلاقات طيبة للغاية من الأردن، وهناك توافق بين الزعيمين عبد الفتاح السيسي وعاهل الأردن الملك عبد الله بن الحسين، في مختلف القضايا.

وأشار الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن إعلان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، عن بروتوكولات تعاون مع مصر فى مجالات الكهرباء والنقل اللوجستي، ومبادرة التكامل الصناعى، وتوسيع آليات طاقة الربط الكهربائى بين مصر والأردن، والاتفاق على عقد منتدى رجال الأعمال المصرى – الأردنى  الشهر المقبل، منوها بسعى البلدين، لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين وحيث يصل لـ 600 مليون دولار.

ولفت عضو صناعة البرلمان، إلى الأهمية التي توليها مصر لعلاقات التعاون الثنائي مع الأردن، بهدف تحقيق المصالح المشتركة وتحقيق طموحات الشعبين الشقيقين في تحقيق التنمية الشاملة، لاسيما في ضوء الانعقاد الجاري بالقاهرة للدورة الثانية والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء الدولتين، وهو ما يؤكد كذلك على التطابق التام بين الدولتين.

واختتم النائب مدحت الكمار، أن اتفاق الأردن مع مصر على آليات توسيع الربط الكهربائى بين البلدين، سينعكس بالإيجاب على العلاقات الاقتصادية بين الدولتين وعلى صالح الشعبين المصري والأردني.

الربط الكهربائي العلاقات الاقتصادية الأردن مبادرة التكامل الصناعى التبادل التجاري المصالح المشتركة

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