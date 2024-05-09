رئيس وزراء الأردن: نشكر مصر على جهود لا تنقطع لدعم الفلسطينيين

أعرب الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية، عن سعادته بزيارة بلده الثاني مصر لحضور أعمال الدورة الـ٣٢ للجنة العليا المشتركة بين البلدين، لما تتميز به من دورية متابعة تفعيل كل ما تتفق عليه لتحسين آفاق التعاون المتميز بين بلدينا.

رفص تهجير الفلسطينيين

وتابع الخصاونة، فى كلمته قبل قليل بالمؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره المصري: "نقلت رسالة شفوية من الملك الأردني لأخيه الرئيس السيسي، مفادها التوافق على الرفض التام لسياسة تهجير أشقائنا الفلسطينيين، وسنتصدى له بالكامل ولن نسمح بحدوثه، وحل الدولتين هو الحل الوحيد الذي اتفق عليه العالم أجمع، ولا بد أن تنتهي هذه الأزمة بمسارها الصحيح".

واستكمل: "الرسالة أكدت على ضرورة استمرار الجهود لوقف العدوان الغاشم على أشقائنا فى غزة، والتوقف عن تدمير كل البنى التحتية والمستشفيات وكل الأعمال التخريبية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي".

ونقل رئيس الوزراء الأردني الشكر للقيادة المصرية على جهودها التي لا تنقطع دعمًا لأشقائنا الفلسطينيين، لافتًا إلى أن هناك توافقًا وعملًا مستمرًا يقوم به الملك عبدالله والرئيس السيسي لإنهاء هذه الأزمة، ووقف مستدام لإطلاق النيران، ومنع أي عملية عسكرية في رفح، لما لها من تبعات كارثية إنسانية، والعالم كله يتفق على هذا الكلام.

تعزيز التعاون فى النقل واللوجستيات

من ناحية أخرى، أشار إلى الاتفاق على عقد لقاءات لرجال الأعمال بين البلدين، وربما اللجنة المقبلة تشهد أعمالًا أوسع لرجال الأعمال بين البلدين وتعزيز التعاون فى قطاع النقل واللوجستيات، والعمل أيضًا على توسيع مد الطاقة الكهربية بين البلدين لتصل إلى ٢٠٠٠ ميجا وات، متابعًا: "وتم التباحث حول آلية الرقمية، وهي وسيلة لتعظيم مبادرة التكامل الصناعي بين بلدينا ومعنا دولة الإمارات الشقيقة صاحبة المبادرة، ومن المتوقع أن تنضم إلينا بلدان عربية أخرى".

وأضاف أن: المناقشات تطرقت أيضًا إلى بحث التعاون فى إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتم توقيع بروتوكول تعاون فى المجال الإعلامي لنشر الوعي بين مواطني بلدينا، ونحن بصدد توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إشادته بما قامت به الدولة المصرية، وهناك إشادات كثيرة سمعنا عنها من المؤسسات الدولية، وهو ما يعكس المجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية.