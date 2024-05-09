الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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إعلام فلسطينى: شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف دراجة نارية شرق رفح الفلسطينية

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

أعلن إعلام فلسطيني: شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية بشارع صلاح الدين شرق رفح الفلسطينية جنوبي غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

جرائم الحرب الصهيونية على غزة 

كانت قد أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 60 شهيدًا و110 مصابين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت الوزارة، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34904 شهداء و78514 مصابًا منذ 7 أكتوبر.

إعلام فلسطيني القاهرة الإخبارية نبأ عاجل شهداء غزة قناة القاهرة الإخبارية

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