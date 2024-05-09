سلوفينيا تصدر مرسومًا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أصدرت الحكومة السلوفينية، الخميس، مرسومًا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدة أنها سيتم إرساله إلى البرلمان للموافقة عليه بحلول منتصف يونيو المقبل، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال رئيس الوزراء روبرت جولوب، في مؤتمر صحفي، إن مرسوم الاعتراف بفلسطين جزء من جهود الحكومة لإنهاء الفظائع في غزة في أسرع وقت ممكن"، مضيفًا أن القرار النهائي يمكن اعتماده قبل الموعد المستهدف في 13 يونيو.

الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده للاعتراف بفلسطين

وفي مارس، انضمت سلوفينيا إلى إسبانيا وأيرلندا ومالطا في بيان مشترك أعلنت فيه أن دول الاتحاد الأوروبي "مستعدة للاعتراف بفلسطين" بمجرد استيفاء شروط إقامة دولة.

وقال جولوب: "سنواصل متابعة التقدم فيما يتعلق بمحادثات السلام، وإطلاق سراح الرهائن وإصلاح السلطة الفلسطينية، وإذا ثبت أنه أسرع، فقد ننهي عملية الاعتراف في وقت مبكر".

وحثت سلوفينيا إسرائيل على وقف هجومها على غزة وحذرت من أن التهديد بشن هجوم على مدينة رفح سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

وقالت وزيرة الخارجية تانيا فاجون إنها "سعيدة بالخطوة الحاسمة التي لا رجعة فيها نحو الاعتراف" في رسالة نشرت على موقع "إكس".

ويلزم الحصول على أغلبية بسيطة للموافقة على مرسوم في البرلمان المؤلف من 90 مقعدًا، حيث يشغل ائتلاف يسار الوسط بزعامة جولوب 51 مقعدًا.

ويؤيد ما يقرب من 60% من السلوفينيين الاعتراف بدولة فلسطينية، بينما يعارض ذلك 20%، وفقًا لاستطلاع للرأي أجرته صحيفة "دنيفنيك" اليومية في أبريل/ نيسان وشمل 600 شخص.

وبحسب وكالة فرانس برس، بدأ نحو 100 من طلاب جامعة ليوبليانا، الأربعاء، احتجاجًا مؤيدًا للفلسطينيين، مطالبين باعتراف سلوفينيا بالدولة الفلسطينية.

وأفادت وكالة فرانس برس بأنه وفقا لإحصاء فلسطيني، فإن 137 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة اعترفت بالدولة الفلسطينية.