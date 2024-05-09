الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيسا وزراء مصر والأردن يوقعان محضر اجتماعات الدورة الـ٣٢ للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة

رئيسا وزراء مصر والأردن
رئيسا وزراء مصر والأردن يوقعان محضر اجتماعات الدورة الـ ٣٢

اختتمت الدورة الثانية والثلاثون من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة أعمالها، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمراسم توقيع محضر اجتماعات الدورة، الذي وقعه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية وزير الدفاع.
 

البروتوكول يتضمن تعزيزًا للعلاقات المتميزة بين البلدين في مجال الإعلام 


كما شهد رئيسا وزراء مصر والأردن توقيع بروتوكول تعاون في المجال الإعلامي بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية، وهيئة الإعلام بالمملكة الأردنية الهاشمية، تعزيزًا للعلاقات المتميزة بين البلدين في مجال الإعلام، حيث وقع من الجانب الأردني، الدكتور مهند المُبَيضِين، وزير الاتصال الحكومي، ومن الجانب المصري، السيد/ كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتضمن بروتوكول التعاون عدة مجالات، في مقدمتها وسائل الإعلام الجديدة والتقنيات الحديثة، وتنظيم الإعلام الإلكتروني، بالإضافة إلى التعاون في مجال إعلام الطفل، عبر تبادل الخبرات التشريعية والاستفادة مما قام به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في هذا الخصوص، فضلًا عن تعزيز التعاون الإعلامي في صياغة رؤى لمواجهة تحديات الإعلام العربي، ودعوة الصحفيين وقيادات العمل الإعلامي في الأردن لزيارة مصر واللقاء بزملائهم في المؤسسات الإعلامية الصحفية والإذاعية والتليفزيونية؛ للتعرف عن كثب على التطورات التي شهدها العمل الإعلامي المصري.

مدبولى: حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن يصل لـ600 مليون دولار

 

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن ناقشت ضرورة زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين.

وأشار، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأردني بشر الخصاونة بعد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، إلى أن حجم التبادل بين البلدين يصل لـ600 مليون دولار، معلقًا: "أشكر وزير الخارجية على اهتمام الأردن بالعمالة المصرية والعمل على حل مشاكلهم".

الحكومة العاصمة الإدارية الجديدة المجال الإعلامي الأردن مصر

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