المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل حاول ترويج المخدرات بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، المتهم"ج. ث. ت" عامل بالسجن المشدد، 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة مركز المراغة في سوهاج.

تفاصيل القضية

تعود تفاصيل القضية الى عام 2024 بدائرة مركز المراغة، عندما وردت معلومات لضباط المباحث تفيد بقيام المتهم بالاتجار فى مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة المركز وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبي الشراء والمتعاطين من الشباب.

التحريات تؤكد صحة المعلومات

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالاتجار في المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.