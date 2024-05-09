الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل حاول ترويج المخدرات بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات سوهاج،  المتهم"ج. ث. ت"  عامل بالسجن المشدد، 10 سنوات وغرامة  100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الشابو  وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة مركز المراغة في سوهاج.

تفاصيل القضية

تعود تفاصيل القضية الى عام 2024  بدائرة مركز المراغة، عندما وردت معلومات لضباط المباحث تفيد بقيام المتهم بالاتجار فى مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة المركز وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبي الشراء والمتعاطين من الشباب.

التحريات تؤكد صحة المعلومات

 وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالاتجار في المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج السجن المشدد الشابو جوهر الميثامفيتامين مركز المراغة محكمة الجنايات

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