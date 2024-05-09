الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بوتين يستقبل رئيس الوزراء الأرمينى عقب توتر العلاقات بينهما

فلاديمير بوتين ورئيس
فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، محادثات مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، وفق ما أعلن الكرملين، بعد أن نأت يريفان بنفسها على مدى أشهر عن موسكو.

وكان عدم تدخل قوات حفظ السلام الروسية خلال الهجوم الخاطف الذي شنّته أذربيجان العام الماضي واستعادت خلاله ناجورني قرة باغ أثار غضب بريفان التي يربطها حلف تقليدي مع موسكو.

وقال بوتين لباشينيان، الذي يزور موسكو للمشاركة في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بحسب مقطع فيديو نشره الكرملين، إنه "في ما يتعلق بعلاقاتنا الثنائية، فإنها تتطور بنجاح كبير".

وجرت المحادثات بعد 5 أشهر من انضمام أرمينيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي يلزمها باعتقال بوتين إذا وطأت قدماه الأراضي الأرمينية.

وأضاف بوتين: "نحن دائمًا، أولًا وقبل كل شيء، نولي اهتمامًا للتعاون الاقتصادي"، دون أن يتطرق إلى التوتر الذي اعترى العلاقات بين البلدين.

ووجّه باشينيان على مدى أشهر تعليقات انتقادية حادة تناولت العلاقات بين أرمينيا وروسيا، وهو يزور موسكو للمرة الأولى بعد هذا الجفاء.

واتهمت موسكو الدولة الجبلية الصغيرة بمحاولة كسر الشراكة المستمرة بينهما منذ عقود.

وكانت أرمينيا قاطعت قمة لتحالف أمني تقوده موسكو نهاية عام 2023؛ بسبب ما وصفه باشينيان حينها بفشل التكتل في الوفاء بالتزاماته الأمنية.

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مئات المستوطنين يقتحمون بلدة "كفل حارس" بالضفة تحت حماية الاحتلال

لهف 40 مليون جنيه.. تفاصيل القبض على "مستريح المنوفية" قبل سفره للخارج

أسعار الفراخ اليوم الخميس 9-5-2024 فى بورصة الدواجن

عاجل.. قناة 13 الإسرائيلية: مصر تهدد بالتوقف عن مساعى الوساطة إذا لم تغير إسرائيل مواقفها

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى فى القاهرة لترؤس اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

لواء. محسن الفحام

الأزهر والقضية الفلسطينية

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة