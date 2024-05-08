الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عبدالمنعم سعيد: إسرائيل أصبحت حِملًا كبيرًا على الولايات المتحدة

رفح
رفح

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، عضو مجلس الشيوخ، إن دولة الاحتلال رفضت مبادرة وقف إطلاق النار، بحجة أن هناك تغيرًا حدث في المبادرة، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال تعتقد أنها أوشكت على القضاء على حماس، من خلال شن هجوم رفح، وهذا الأمر غير صحيح، لأن ما يحدث من عمليات عسكرية، دليل على أن المقاومة قادرة على الاستمرار بإلحاق الضرر بدولة الاحتلال.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن دولة الاحتلال رفضت مبادرة وقف إطلاق النار، بحجة أن هناك تغيرًا حدث في المبادرة، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال تعتقد أنها أوشكت على القضاء على حماس، من خلال شن هجوم رفح، وهذا الأمر غير صحيح، لأن ما يحدث من عمليات عسكرية، دليل على أن المقاومة قادرة على الاستمرار بإلحاق الضرر بدولة الاحتلال.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية خصصت وزير الخارجية ورئيس المخابرات الأمريكية بالقيام بزيارات مكوكية ما بين القاهرة والدوحة وتل أبيب، حتى لا تنفلت الأوضاع في المنطقة في الحرب التي تُشن على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة أصبحت حملًا كبيرًا جدًا.

وأشار إلى أن المقاومة الفلسطينية عندما قامت بضرب معبر كرم أبوسالم، رجحت فكرة إلحاق أكبر ضرر بجيش الاحتلال، عن استمرار جهود الإغاثة، خاصة أن دولة الاحتلال قامت بغلق المعبر بعد هذا الحادث. 

عبدالمنعم سعيد الإحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار مبادرة الحرب على غزة

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