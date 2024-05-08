إطلاق مشروع نجيب محفوظ المصور لتحويل الرويات لـ"كوميكس"

بالتعاون بين دار ديوان للنشر ومركز المحروسة للنشر، تم الإعلان عن إطلاق مشروع نجيب محفوظ المصور، والذي يهدف لتحويل أعمال كاتب نوبل لروايات مصوَّرة «كوميكس»، كما أُعلن عن صدور أول نتاجات المشروع وهو رواية «اللص والكلاب» المصوَّرة.

وقال أحمد القرملاوي مدير دار «ديوان» إن التفكير في مشروع تحويل أعمال نجيب محفوظ إلى روايات مصوَّرة بدأ منذ تأسيس مشروع نجيب محفوظ، بهدف جذب شرائح جديدة من القراء إلى عالمه، خاصة أن المشروع وضع ضمن أولوياته وأهدافه دعوة فنانين شباب للتفاعل مع عالم محفوظ واستلهامه لإنتاج إبداعهم الخاص.

وأضاف: "بعد أن اكتملت أعمال محفوظ في طبعتها الجديدة عن «ديوان»، والتي تعكس الهوية البصرية الحداثية للمشروع، وتم تقديم عشرات الفنانين الشباب من خلالها، قررنا التعاون مع «المحروسة» في إطلاق مشروع نجيب محفوظ المصوَّر كخطوة جديدة وهامة على طريق تحقيق أهداف مشروع نجيب محفوظ".

وأكد أن الدار رأت في «اللص والكلاب» الرواية الأنسب بين أعمال محفوظ لاستهلال المشروع وإطلاق أول نتاجاته، فالرواية شديدة الحيوية من حيث الأحداث والمشاهد، بما فيها من تشويق ومطاردات أثناء رحلة البطل سعيد مهران للانتقام من أعدائه، كما تتضمَّن تنويعة من الأماكن المتميزة على المستوى البصري مثل بيت الشيخ وقهوة طرزان وبيت نور وفيلا رؤوف علوان، كما أنها رواية قصيرة نسبيًَّا مكثفة الأحداث تدمج بين الواقعية والخيال، وجميعها أسباب تجعلها مناسبة تمامًا للتحوُّل إلى الوسيط البصري.

وأكد أن هناك ثلاثة أعمال تم العمل عليها بالفعل، صدر منها «اللص والكلاب» المصوَّرة، بينما هناك عملان آخران قيد المراجعة، أحدهما رواية شيقة تدور أحداثها في الإسكندرية وأخرى تُعَد الأشهر في مشوار محفوظ والتي نالت إشارة خاصة في حيثيات فوزه بجائزة نوبل للآداب، وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل قريبًا.