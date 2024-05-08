الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مصدر رفيع المستوى: استئناف مفاوضات الهدنة فى غزة بالقاهرة بحضور كل الأطراف

غزة
غزة

قال مصدر رفيع المستوى، لفضائية القاهرة الإخبارية، إن مفاوضات الهدنة في قطاع غزة استؤنفت منذ قليل في القاهرة، بحضور كل الأطراف.

كان مصدر قد نفى شكلًا وموضوعًا صحة ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تولي مصر أي مسئوليات أمنية داخل قطاع غزة من أي نوع.

وقال مصدر رفيع المستوى، لقناة “القاهرة الإخبارية”، إن الوفود القطرية والأمريكية تواصل مباحثاتها مع الوفد الأمني المصري ووفد حركة حـماس.

وأكد المصدر أن “الوفد الأمني المصري أكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة وقف التصعيد تجنبًا للعواقب السلبية المنتظرة جراء استمرار التصعيد في رفح”.

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