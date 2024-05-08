الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الري" تدرب باحثي 3 وزارات على الإدارة الذكية للمياه في الزراعة

دورات تدريبية
دورات تدريبية

تواصل وزارة الموارد المائية والري،  عقد العديد من الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية، وذلك بهدف رفع القدرات العلمية والفنية لمختلف العاملين في مجال الموارد المائية، وأيضا رفع كفاءة الباحثين في قطاعات وأجهزة الوزارة أو الوزارات والجهات الحكومية الأخرى فى مصر، ضمن خطة تطوير شاملة للكوادر الإدارية والعلمية والفنية.

كما تستهدف الدورات التدريبية المتعددة، تعريف العاملين والباحثين بآخر المستجدات في مجال المياه والحفاظ على الموارد المتاحة في ظل تنامي الإحتياجات السنوية، وكيفية وضع ضوابط لترشيد الاستهلاك المحلي في مختلف القطاعات المستفيدة.

رفع القدرات الفنية للقائمين على إدارة المياه فى مصر

إطلاق برنامج تدريبي حول الإدارة الذكية للمياه في الاستخدامات الزراعية للباحثين يفي  وزارات 

فى ذات الإطار، بدأت فعاليات البرنامج التدريبي"الإدارة الذكية للموارد المائية للاستخدامات الزراعية"، الأربعاء، والذي يهدف لرفع القدرات الفنية للقائمين على إدارة المياه فى مصر وكيفية مواجهة زيادة الاستخدامات المتزايدة حاليًا.

إطلاق برنامج تدريبي حول الإدارة الذكية للمياه في الاستخدامات الزراعية للباحثين ب3 وزارات 

كذلك، تستمر فعاليات البرنامج التدريبي حتى نهاية شهر مايو الجارى، والتى تعقد بالتعاون بين مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والرى ومعهد سيام باري للدراسات الزراعية المتوسطية، وذلك ضمن انشطة المشروع المصرى  الإيطالى "المعرفة المائية" بمشاركة 32 متدربا من وزارات "الرى - الزراعة - البيئة".

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إضافة إلى ذلك، تأتى فعاليات البرنامج التدريبي المكثف ضمن خطة تدريبية شاملة لكافة الباحثين والمتخصصين حول أهمية تنمية الموارد المائية، والتعرف على آخر التقنيات العلمية الحديثة في زيادة الموارد المائية وحسن استغلالها وخاصة في رى الأراضى الزراعية ومياه الشرب.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري ممثلة في مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية، تنفذ العديد من الدورات التدريبية المتنوعة لمختلف العاملين والباحثين سواء في قطاعات الرى أو وزارات أخرى.

رفع القدرات الفنية البرنامج التدريبي وزاره الموارد المائيه الدورات التدريبية الموارد المائية

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