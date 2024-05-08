إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنوفية

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة، بمنع التعديات والتصدى لها، وحررت محاضر للمخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأكد وزير الزراعة، أنه لا تهاون في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية من التأكل باعتبارها المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

إزالة 16 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمنوفية

وأوضح وزير الزراعة، أن الدولة تقدم كل الدعم للتعامل مع هذه الظاهرة ومنها الرصد عن طريق التغيرات المكانية من خلال صور الأقمار الصناعية تنفيذًا لتوجه الدولة في الحوكمة وتطبيق منظومة التحول الرقمي وإزالة كافة التعديات وإعادة الأرض إلى ما كانت عليه حتى تصبح الإزالة ذات جدوى.

وأوضحت أنها تشديد الرقابة والإشراف على الأراضي الزراعية، من خلال فرق ميدانية متخصصة لرصد أي تعديات أو استخدامات غير قانونية، وتفعيل وتشديد العقوبات القانونية على المتعدين على الأراضي الزراعية، بما في ذلك المصادرة والغرامات المالية الكبيرة.

تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين

وتوعي الوزارة بتوعية المواطنين بأهمية الأراضي الزراعية وضرورة الحفاظ عليها من خلال حملات إعلامية وتثقيفية متنوعة، مع التنسيق الوثيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، كالبلديات والأمن العام، لتعزيز الجهود المشتركة للحماية.

وتقوم الوزارة بتشجيع المزارعين على الاستثمار في الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاجية من خلال حزمة من الحوافز والدعم الفني والمالي، وتؤكد وزارة الزراعة على أن هذه الجهود ستستمر بشكل متواصل للحفاظ على هذه الثروة الطبيعية الثمينة، والتي تُعد ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة في بلادنا.