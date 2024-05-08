قصف متواصل على مدار الساعة.. ماذا يحدث فى قطاع غزة فى الساعات الأخيرة؟

كشفت "القاهرة الإخبارية" عن تفاصيل الساعات الأخيرة في قطاع غزة، لاسيما رفح الفلسطينية، إذ أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارة جوية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

إطلاق نار مكثف

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن وسائل إعلام فلسطينية أكدت إطلاق نار مكثف من زوارق الاحتلال باتجاه سواحل مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، مشيرة إلى أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المناطق الجنوبية من حي الزيتون بمدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا في محيط مسجد الاستقامة بحي الجنينة شرقي رفح الفلسطينية.

وأكدت "رويترز" أن إسرائيل أعادت فتح معبر كرم أبوسالم، لإدخال الممساعدات إلى قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".