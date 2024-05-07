الثلاثاء 07 مايو 2024
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سياسي

أمين تنظيم حزب الجيل: إسرائيل تجاهلت التحذيرات الدولية واقتحمت رفح الفلسطينية

الدكتور أحمد محسن
الدكتور أحمد محسن قاسم

أكد الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أن توقف المساعدات بعد غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي، جريمة جديدة تضاف لسجلات جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في السابع من أكتوبر وحتى الآن، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية عازمة على إبادة الشعب الفلسطيني وسط صمت دولي.

وقال "قاسم"، في تصريحات صحفية اليوم، إن المقترح المصري الذي تقدمت به إلى كل من الاحتلال الإسرائيلي وحماس، كان يلبي مطالب جميع الأطراف، إلا أن التعنت الإسرائيلي جعله يرفض المقترح رغم موافقة حماس ويقتحم رفح بريًا، لافتًا إلى أن الاحتلال تجاهل كل التحذيرات الدولية بشأن تلك العملية التي تهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني.

أمين تنظيم حزب الجيل: اقتحام رفح وغلق المعبر جريمة جديدة في السجل الدموي لإسرائيل

ونوه أمين تنظيم حزب الجيل، بأن حكومة نتنياهو تتمسك باستمرار الحرب، لأنها السبيل الوحيد لخلاصها من المآلات التي تنتظرها إذا ما وضعت الحرب أوزارها، فوجهة نتنياهو معروفة للجميع بعد الحرب وهي إلى السجن، لذلك فهو يتعمد توسيع وإطالة أمد الحرب.

وثمّن التحركات المصرية التي تقودها لوقف الحرب والتوصل إلى هدنة، قائلًا إن مصر بالتوازي لا تغفل التهور الإسرائيلي باقتحام رفح المتاخمة للحدود المصرية، مؤكدًا أن مصر قادرة على حماية سيادتها.

الدكتور أحمد محسن قاسم حزب الجيل معبر رفح الإحتلال الإسرائيلي جرائم الحرب الشعب الفلسطيني

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