النونو يكشف كواليس موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار (فيديو)

أعرب طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عن امتنانه للجهود المصرية الحثيثة التي أسهمت في تهدئة الأوضاع في غزة.

وأكد النونو، في مداخلة هاتفية مع برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويُبث عبر فضائية "سي بي سي"، على وجود إجماع بين فصائل المقاومة الفلسطينية على الأرض بشأن الترحيب بمبادرة وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن هذا التوافق يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الوحدة والتضامن.

وأوضح أن المشاورات بين الفصائل تجري على قدم وساق، حيث يتم التباحث في إطار قيادة موحدة، مفندًا الشائعات حول وجود خلافات، ومؤكدًا على فشل محاولات الاحتلال الإسرائيلي لزرع الفتنة.

أضاف: "ندعو الله أن يحفظ وحدتنا، ونحن ملتزمون بتحرير أرضنا ومستعدون لبذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك، فالاحتلال يسعى لتقويض أي تقدم نحرزه، لكننا على دراية بأساليبه وسنستمر في مقاومته والدفاع عن مصالح شعبنا العليا".

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الجهود المستمرة لحماية القضية الفلسطينية وتحقيق الإنجازات ستظل محط فخر واعتزاز للشعب الفلسطيني.