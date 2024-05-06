الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عزت إبراهيم: المواقف الأمريكية والأوروبية منحازة للجانب الصهيونى منذ بداية الحرب

عزت إبراهيم
عزت إبراهيم

قال عزت إبراهيم، رئيس تحرير صحيفة الأهرام ويكلي، إنه في إطار الجهود المصرية المستمرة المتواصلة لحل الأزمة في فلسطين سيكون هناك الكثير من الاعتبارات لتلك الجهود من أجل منع إراقة دماء الشعب الفلسطيني أكثر من ذلك.

المساعي المصرية لنصرة فلسطين

وأكد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تدرك بشكل كبير حجم المخاطر التي ستعود على المنطقة في حال اتساع نطاق الصراع في فلسطين، لهذا تسير مصر على قدم وساق لتقديم حلول فورية لإنقاذ الموقف.

الدعم المصري لغزة 

وأضاف أن المواقف الأمريكية والأوروبية مواقف منحازة للجانب الصهيوني، وهذا الانحياز يخالف القوانين والمعايير الإنسانية الدولية، وبالتالي كل التصريحات الصادرة عن البيت الأبيض معتادة واستهلاكية وغير حازمة في الموقف الفلسطيني.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي دعا المجتمع الدولي لمنع الهجوم الصهيوني على رفح، لأن اجتياح رفح سينتج عنه الكثير من المخاطر.

عزت إبراهيم االصراع في فلسطين اكسترا نيوز دعم غزة رئيس تحرير الأهرام ويكلي

الأكثر قراءة

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

احتفالات عارمة فى رفح بعد قبول حماس مقترح وقف إطلاق النار (فيديو)

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

محمد الباز يبحث عن "إجابات حاسمة" فى قصف حماس لمعبر كرم أبوسالم

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

عناصر الإطفاء المصرية تسيطر على حريق مخازن المساعدات فى الجانب الفلسطينى (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

علي سعدة

لغز حماس

سارة الشلقاني

رفح.. الفرصة الضائعة

صور

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

حدائق مصر تزهو بألوان الربيع في عيد شم النسيم

بهجة شم النسيم تملأ حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

دخول رفح.. غطرسة إسرائيلية "لا يؤيدها أحد" تهدد بإشعال الإقليم

يائير لابيد: لا يوجد فى إسرائيل شخص مسئول لوقف "جنون" نتنياهو

اقتحام رفح.. سيناريو إسرائيلى "كارثى" يهدد بجبال من الجثث