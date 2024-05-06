عزت إبراهيم: المواقف الأمريكية والأوروبية منحازة للجانب الصهيونى منذ بداية الحرب

قال عزت إبراهيم، رئيس تحرير صحيفة الأهرام ويكلي، إنه في إطار الجهود المصرية المستمرة المتواصلة لحل الأزمة في فلسطين سيكون هناك الكثير من الاعتبارات لتلك الجهود من أجل منع إراقة دماء الشعب الفلسطيني أكثر من ذلك.

المساعي المصرية لنصرة فلسطين

وأكد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تدرك بشكل كبير حجم المخاطر التي ستعود على المنطقة في حال اتساع نطاق الصراع في فلسطين، لهذا تسير مصر على قدم وساق لتقديم حلول فورية لإنقاذ الموقف.

الدعم المصري لغزة

وأضاف أن المواقف الأمريكية والأوروبية مواقف منحازة للجانب الصهيوني، وهذا الانحياز يخالف القوانين والمعايير الإنسانية الدولية، وبالتالي كل التصريحات الصادرة عن البيت الأبيض معتادة واستهلاكية وغير حازمة في الموقف الفلسطيني.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي دعا المجتمع الدولي لمنع الهجوم الصهيوني على رفح، لأن اجتياح رفح سينتج عنه الكثير من المخاطر.