في ذكرى رحيلها.. من هي "أم الأطباء" زهيرة عابدين؟

تحل اليوم 6 مايو ذكرى رحيل دكتورة زهيرة عابدين الملقبة بأم الأطباء، وهي التي قالت عنها الصحف العربية والعالمية أنها سيدة الخير الأولى، ولم يستطع أحد القيام بأعمال خيرية تضاهي أعمالها، وتوفيت في 6 مايو عام 2002.

وتمثل دكتورة زهيرة التي خرجت للحياة العامة من أوسع أبوابها مع حرصها على أولوياتها الأسرية، نموذجًا متوازنًا ومشرفًا للمرأة.

من هي زهيرة عابدين؟

ولدت زهيرة عابدين في 17 يونيو 1917، ووهبت حياتها وجهدها ومالها لخدمة المجتمع خلال القرن الماضي، فهي تنتمي لأسرة أرستقراطية محافظة، وكان أبوها عضوًا في البرلمان، وحفظت القرآن الكريم في صغرها والتحقت بإحدى المدارس التبشيرية ثم التحقت بعد ذلك بمدرسة السنية.

وحصلت على الثانوية عام 1936، وكانت الأولى على مستوى القطر المصري، وفقا للهيئة العامة للاستعلامات، والتحقت بكلية الطب، وكانت أول طبيبة يسمح بتعيينها في هيئة التدريس بالجامعات المصرية بعد عودتها من إنجلترا سنة 1949، بعد نجاحها في اجتياز امتحان الزمالة بالجمعية الطبية بإنجلترا، وهي أول طبيبة عربية تحصل على هذه الشهادة، كما كانت أول طبيبة عربية تحصل على درجة كلية الأطباء الملكية بلندن.

وتخصصت الدكتورة زهيرة، في طب الأطفال والروماتيزم، وقدمت الكثير في مجالات الأبحاث والجهود العلمية والخدمات العامة.

أعمالها في مجال الطب

تعتبر الدكتورة زهيرة عابدين هي أول من جعل للطب الاجتماعي مفهومًا، فهى رائدة الطب الاجتماعى بمصر، حيث اشتركت مع الأجهزة المختصة في محاربة مرض روماتيزم القلب، و نفذت زهيرة حملة واسعة النطاق على مستوى الجمهورية بالاشتراك مع وزارة الصحة لمكافحة مرض روماتيزم القلب، و منحتها جامعة القاهرة لقب أستاذ كرسي طب المجتمع، إثر جهودها الطبية والمجتمعية المتمثلة في تأسيس جمعية أصدقاء مرضى روماتيزم القلب عام 1957، ومن خلال هذه الجمعية أنشأت عدة مشروعات، منها: مركز القلب والروماتيزم بالهرم وأسست فروع له ملحقة بالجامعة الإقليمية بأسيوط وطنطا والزقازيق والمنصورة والإسكندرية.

أبحاثها

وبلغ مجمل أبحاثها 120 بحثا نشرت في مجلات علمية متخصصة عالمية، وكانت الطبيبة الوحيدة عالميا التي حصلت على الدكتوراه الفخرية من جامعة أدنبرة عام 1980، وأسست أول كلية لطب البنات في الإمارات عام 1986.