الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

طريقة إخلاء الفسيخ.. سلوى شكر تكشف التفاصيل لـ"مانشيت"

الفسيخ
الفسيخ

أجري برنامج "مانشيت" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي على قناة "CBC"، لقاءا مع سلوى شكر، إحدى السيدات التى تعمل في مجال الفسيخ بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

وقالت سلوى:" أنا بنت البلد ومعروفة هنا وبصنع الفسيخ بنفسى بشتريه من البورصة أو من الأرض وبصنعه، ومش أى سمك بيتملح، والناس بتشتريه منى بالطلب فى كل الأيام مش باخد إجازات، ومعايا 4 أشخاص مساعدين، ولكن تمليح السمك انا اللى بعمله بنفسى".

ولفتت سلوى شكر إلى أنها أول من تقوم بفكرة نقل الفسيخ مخلى للزبون، بالإضافة لعمل سندوتشات فسيخ، موضحة أن الأفكار الجديدة بتعجب الزبون، كما أن أصحاب الأمراض كمرض الضغط بيطلبوا السمك مملح بشكل خفيف".

وذكرت "سلوى" أنها تقوم بتعبئة علب سمك مملح مخلى وكل علبة لها سعر حسب حجم العلبة، وانا مبسوطة من الشغلانة، وانا نجحت علشان شقيانة على أولادى وربنا بيعننى، والحمد لله ربنا ديما بيعوضنى".

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