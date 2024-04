‎صناع سينما مصريين يساهمون فى ذهاب الصومال إلى مهرجان كان لأول مرة

5/1/2024 2:56:18 AM

شارك بعض صناع السينما المصريين، في أن تذهب الصومال إلى مهرجان كان لأول مرة، من خلال بعض الأفلام المشاركة.

‎أبرز الصناع، هو مصطفى الكاشف وهو مصور سينمائي ومخرج ومنتج مصري شاب ولد في قبرص في 1995 ودرس التصوير السينمائي في باريس قبل عودته لمصر، وحصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للسينما بالقاهرة.

و‎حصد الكاشف جائزة هنري بركات لأفضل إسهام فني في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن فيلم "19 ب" للمخرج أحمد عبد الله السيد.

‎وتأثر الكاشف بوالده، المخرج والكاتب رضوان الكاشف، وهو واحد من أبرز صناع ومخرجي السينما المصرية، وفاز فيلمه ‎الأخير "عيسى" أو "وعدتك بالجنة" للمخرج المصري الشاب مراد مصطفى، بجائزة رايل الذهبية في مهرجان كان 2023.

وحصد الكاشف 8 جوائز لأفضل تصوير سينمائي، ويشارك ‎حاليًا فيلمه الروائي الطويل الثاني (the village next to paradise)، وهو فيلم صومالي للمخرج الصومالي الشاب (مو هراوي) في مسابقة (نظرة ما) في فعاليات الدورة الـ 77 لمهرجان كان السينمائي الدولي 2024.