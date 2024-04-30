الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

واشنطن تحث حماس على قبول صفقة تبادل الأسرى

المتحدثة باسم البيت
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير

حثت الولايات المتحدة، حركة حماس، على قبول صفقة تبادل الأسرى.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير، مساء أمس الإثنين في البيت الأبيض: "خلال الأيام الأخيرة، كان هناك تقدم جديد في المحادثات وتقع المسؤولية الآن على عاتق حماس".

وأضافت المتحدثة: "هناك اقتراح مطروح على الطاولة وعليهم القبول به".

وتابعت جان-بيير بالقول "نعتقد أنه يجب بذل كل الجهود لإقناع حماس بقبول الاقتراح على الفور".

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض "حان الوقت لإعادة هؤلاء الرهائن إلى ديارهم".

واستطردت بالقول "لقد مر وقت طويل من أجل التوصول إلى وقف لإطلاق النار، وعلينا التأكد من استمرار وصول المساعدات الإنسانية، لأننا نعلم أن الوضع صعب للغاية في غزة".

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