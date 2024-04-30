الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. "حزب الله" يعلن استهداف جنود إسرائيليين على الحدود اللبنانية

صواريخ حزب الله
صواريخ حزب الله

أعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الإثنين، أنه استهدف مواضع لجنود إسرائيليين في مستوطنة المطلة شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإصابتها بشكل مباشر.

وقال الحزب في بيان إن مقاتليه «استهدفوا ‏أبنية يتموضع فيها جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة، وأصابوها بشكل مباشر»، وأفاد بأن هجومه جاء «ردًا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، وآخرها في بلدتي الخيام وشبعا».

ويأتي بيان «حزب الله» بعد أن نقلت جريدة «يديعوت أحرونوت» العبرية عن المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى أن صواريخ مضادة للدروع أطلقت من جنوب لبنان، وأصابت مستوطنة المطلة.

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