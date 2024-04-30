الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وزراء دفاع الناتو يجتمعون فى مايو لبحث سبل دعم أوكرانيا

وزراء دفاع الناتو
وزراء دفاع الناتو

أعلن المكتب الإعلامي لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، أن وزراء دفاع دول حلف "الناتو" سيعقدون اجتماعًا في بروكسل يوم 16 مايو المقبل؛ لبحث آفاق دعم أوكرانيا.

وأوضح الموقع الرسمي لحلف "الناتو"، أن الاجتماع سيتركز على مناقشة الحرب الروسية-الأوكرانية، والوضع على الأرض، والدعم المستمر لأوكرانيا.

يُشار إلى أن الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرج أكد -في وقت سابق- أن أوكرانيا تمضي على طريق لا رجعة فيه نحو الحصول على عضوية "الناتو".

ونبَّه ستولتنبرج إلى أن التأخير في إمداد أوكرانيا بالدعم العسكري والمالي اللازم أسفر عنه عواقب وخيمة في ساحة المعركة، مبينًا أن الجانب الروسي تفوق على أوكرانيا لعدة أشهر، وتمكنت روسيا من المضي قدمًا على خط المواجهة، متابعًا: "لكن الوقت لم يفت بعد لكي تنتصر أوكرانيا، فهناك المزيد من الدعم سيأتي لاحقًا".

الأكثر قراءة

بيان عاجل من الخارجية الأمريكية حول لقاءات بلينكن فى الرياض بشأن غزة

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

موعد حلقة ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس فى "صاحبة السعادة"

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

تفاصيل حفل زفاف الملياردير الهندى بالأهرامات (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق