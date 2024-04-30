وزراء دفاع الناتو يجتمعون فى مايو لبحث سبل دعم أوكرانيا

أعلن المكتب الإعلامي لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، أن وزراء دفاع دول حلف "الناتو" سيعقدون اجتماعًا في بروكسل يوم 16 مايو المقبل؛ لبحث آفاق دعم أوكرانيا.

وأوضح الموقع الرسمي لحلف "الناتو"، أن الاجتماع سيتركز على مناقشة الحرب الروسية-الأوكرانية، والوضع على الأرض، والدعم المستمر لأوكرانيا.

يُشار إلى أن الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرج أكد -في وقت سابق- أن أوكرانيا تمضي على طريق لا رجعة فيه نحو الحصول على عضوية "الناتو".

ونبَّه ستولتنبرج إلى أن التأخير في إمداد أوكرانيا بالدعم العسكري والمالي اللازم أسفر عنه عواقب وخيمة في ساحة المعركة، مبينًا أن الجانب الروسي تفوق على أوكرانيا لعدة أشهر، وتمكنت روسيا من المضي قدمًا على خط المواجهة، متابعًا: "لكن الوقت لم يفت بعد لكي تنتصر أوكرانيا، فهناك المزيد من الدعم سيأتي لاحقًا".