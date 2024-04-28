سامح محجوب بمنتدى القاهرة الثقافى: المرأة موجودة وبقوة فى السيرة الهلالية

قال الشاعر سامح محجوب، المشرف على النشاط الثقافي في صندوق التنمية الثقافية، إن السير الشعبية أحد المركزيات الثقافية في الثقافة العربية لكنها للأسف كانت تطرح فى نطاق ضيق جدًا سواء فى الجنوب أو في الشمال، وأن من أشهر السير الشعبية: "سيرة أبوزيد الهلالي، إلى جانب سير أخرى مثل الأميرة ذات الهمة، وسيرة الزير سالم"، لكن السيرة الهلالية كانت دائما تحتل مكان الصدارة؛ ولها روايات في وجه بحرى ووجه قبلي.

محجوب: المرأة موجودة وبقوة فى السيرة الهلالية

وأضاف "محجوب" قبل بدء فعاليات عرض"حرائر السيرة الهلالية.. وجمع سيرة الشاعر عبدالرحمن الأبنودي" لفرقة رحيل للفنون الأدائية من إخراج حسام عزام بمنتدي القاهرة الثقافي، مساء اليوم، بمركز الإبداع بساحة دار الأوبرا، أن المرأة كانت موجودة وبقوة في قلب السيرة الهلالية؛ وأنها بطلة دائما تحرك الأحداث؛ ورغم أن رواة السيرة الهلالية كانوا من الرجال؛ إلا أن المرأة كانت موجودة وبقوة ومع ذلك لم يذكر لنا التاريخ عن راوية واحدة رواة السيرة الهلالية ظهرت في الجنوب هي الست رتيبة فرغلي، إلا أن اليوم كنوع من رد الإعتبار للمرأة في التاريخ وفي السيرة الشعبية، لكون السيرة الشعبية هي جزء من التاريخ لكن جزءا من التاريخ دخل عليه طاقة تخيل جديدة.

مديرة فرقة رحيل: "حرائر السيرة الهلالية" يؤكد دور المرأة ومكانتها فى السيرة

قالت إسراء حمودة، مدير فرقة رحيل فى تصريح صحفي لـ"الدستور": “إن فكرة العرض جاءت عبرالمخرج المسرحي حسام عزام وكان اختيار نص من السيرة الشعبية، فوقع اختياره على السيرة الهلالية وأن يتم عرضها بشكل مختلف عن المعتاد، لذا كان اختيار "حرائر السيرة الهلالية" ليؤكد دور المرأة ومكانتها في مسار السيرة وأنها هى مَن تشغل دور البطولة وتعتمد الأحداث عليها، أشعار الأغاني للشاعرأشرف الخطيب، وغناء أمنية طارق وإشراف الموسيقى سامح هريدي، والسيرة جمع الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي.

ولفتت إلى أن السيرة بشكل عام تعتمد على الراوي، لكن في هذا المشهد الحكي هو جزء من النص المسرحي، بجانب الرواة فهناك تجسيد للشخصيات على خشبة المسرح.

وأشارت حمودة إلى أنه تم تقديم أكثر من جزء من السيرة إلى أن وصلنا للجزء الثامن وأضافت، أقدم دورة خضرة الشريفة وهناك من يقوم بدور الأميرة عالية والأميرة شيحة.

واختمت إسراء حمودة حديثها: "كنا ومازلنا حريصين على تقديم العرض في شهر أبريل لانه يحمل ذكرى رحيل وميلاد الشاعر عبدالرحمن الأبنودي وقد تواصلنا مع الإعلامية نهال كمال، ودعوناها لحضور العرض".

منتدى القاهرة الثقافي

يهدف المنتدى الجديد إلى خلق رأي عام منسجم ومتسق من خلال طرح الأفكار ومناقشتها مع منتجيها وصنّاعها والمستفيدين منها، وذلك لقطع الطريق على تداولها بصورة مغلوطة.

يشرف على المنتدى ويديره الشاعر والإعلامي سامح محجوب مشرف النشاط الثقافي بصندوق التنمية الثقافية، والذي يشرح الهدف من إنشائه بقوله: تحتاج القاهرة بما تمثله من ثقل ومركزية- محليا وعربيًا ودوليًا- وزخم في تداول الأفكار والثقافات وتتابعها اليومي وتأثير ذلك بشكل مباشر في الأحداث والفعل ورد الفعل، تحتاج لصالون ثقافي وفكري يثقّف ما هو علمي وسياسي واقتصادي واجتماعي وديني وفني، بما يدعم المقترحات التي تتبناها الدولة في طرحها لرؤى جمهوريتها الجديدة التي تشكّل الثقافة أحد أكبر وأهم أعمدتها.

وعن أهداف المنتدى أضاف "محجوب": أن المنتدى يهدف لفتح كوى صحية للعقل والروح من خلال تقديم نماذج ومواهب جديدة في كل المجالات ( فنية وعلمية وثقافية).

"منتدى القاهرة الثقافي" سينعقد بشكل دوري ومنتظم بواقع مرة واحدة في الشهر وسيراعي فى أمسياته طرح ومزامنة ما يطرح في الشارع المصري والعربي والعالمي في كل المجالات بشكل ثقافي.