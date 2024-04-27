السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ استثمار: مصر تستهدف زيادة الصادرات فى قطاع الصناعات الهندسية (فيديو)

محمد الشوادفي
محمد الشوادفي

قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إنه عندما يذكر أن هناك ارتفاعا في الصادرات المصرية، وخاصة في المجال الهندسي أو الصناعات، فهو يعني بذل جهود كبيرة في تنفيذ ذلك من قبل الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن مصر تستهدف زيادة الصادرات في قطاع الصناعات الهندسية.

وأضاف الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن استراتيجية الدولة منذ 3 سنوات هي رفع التصدير ومكونات التصدير والتوسع في مجالات التصدير إلى ما يقرب من 100 مليار دولار، كما أكد مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي أن هذا الارتفاع سيصل إلى 150 مليار دولار في نهاية 2030.

وأوضح "الشوادفي" أن هناك توجها أيضًا لإنتاج الرقائق الإلكترونية والاستفادة مما هو موجود داخل المجتمع المصري، والعمل على تصدير الإلكترونيات، بالإضافة إلى الجهود الأخرى بشأن الصناعات الكهربائية، التي تعد من الصناعات المعقدة حول العالم.

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