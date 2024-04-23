الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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سارة الشلقانى: عنوان "رئيسية الدستور" كتب بالعبرية للرد على شائعات إسرائيل ضد مصر

سارة الشلقانى
سارة الشلقانى

علّقت سارة الشلقاني، مدير تحرير جريدة “الدستور”، على ملف “سقوط أكاذيب إسرائيل.. هكذا دخلت الأسلحة إلى غزة تحت عين وبرعاية جيش الاحتلال ورجاله”، المنشور في عدد الجريدة اليوم.

وقالت “سارة”، خلال استضافتها ببرنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية dmc، إن عنوان الصفحة الأولى من “الدستور” مكتوب باللغة العبرية، وهي “أكاذيب القتلة”؛ للرد على الشائعات التي تتعمد إسرائيل إطلاقها منذ بداية الحرب.

وأضافت: “هذه ليست المرة الأولى التي تنتشر شائعات مقصودة تجاه مصر منذ بداية الحرب على قطاع غزة من حوالي 200 يوم والمستمرة حتى الآن”، مؤكدة أن مصر الأكثر معارضة ووقوفا ضد إسرائيل منذ بدء هذه الحرب، وأيضًا سبب تأخير أي هجوم أو أي عملية عسكرية محتملة في رفح الفلسطينية.

كما تطرقت إلى تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض مستجدات الجهود الرامية للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية.

كما تمت مناقشة جهود البلدين لتقديم الخدمات الطبية للجرحى والمصابين الفلسطينيين، ما يخفف من وطأة المأساة الإنسانية بالقطاع.

سارة الشلقاني سقوط أكاذيب إسرائيل

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