باحث: الصفقات والمواءمات تحكم تاريخ العلاقات الأمريكية الإيرانية (فيديو)

سلط الباحث المتخصص في الشؤون الإيرانية، عمرو أحمد، الضوء على العلاقات التاريخية بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدًا أنها دائمًا ما ترتكز على مبادلات وصفقات محددة، وأوضح أنه خلال النزاع الإيراني العراقي، تلقت طهران دعمًا عسكريًا من الدولة التي تُلقب بـ"الشيطان الأكبر".

وتطرق الباحث خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى الأحداث الأخيرة، مشيرًا إلى سلسلة الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل ضد علماء إيرانيين وقيادات الحرس الثوري منذ عام 2010، والتي شملت ستة علماء في ذلك العام واغتيال مؤسس البرنامج النووي الإيراني في عام 2020، دون أن تقدم إيران ردًا مباشرًا على هذه الأفعال.

وأكد أن إيران استغلت هذه الأحداث في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، مطالبة بمكاسب تشمل إزالة تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، والإفراج عن الأموال المجمدة، وتخفيف الضغوط الإقليمية عليها.

وأشار إلى الرد الإيراني في يناير 2020، حيث استهدفت إيران قاعدة عين الأسد الأمريكية بخمسين صاروخًا، وذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعلن في فيديو أن القاعدة تم إخلاؤها قبل الهجوم وأن الصواريخ لم تستهدف البنية التحتية للقاعدة.